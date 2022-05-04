https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الخارجية-اليمني-الحوثيون-يتحملون-مسؤولية-تقويض-الهدنة-1061853583.html

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يتحملون مسؤولية تقويض الهدنة

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يتحملون مسؤولية تقويض الهدنة

وجه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، اتهامات لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن هجوم جوي على مرفق أمني في مدينة تعز جنوب غربي اليمن،... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T18:02+0000

2022-05-04T18:02+0000

2022-05-04T18:02+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير اليمني عبر تويتر: "في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللهدنة، مليشيا الحوثي تستهدف إدارة أمن تعز بالطيران المسير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة".وأضاف بأن "الهدنة تمثل نافذة للسلام وستتحمل المليشات مسؤولية تقويض هذه الفرصة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة تعز لوكالة "سبوتنيك"، بإصابة 7 أشخاص وإلحاق أضرار مادية، إثر هجوم نفذته طائرات مُسيرة تحمل قذائف على مبنى إدارة أمن محافظة تعز في شارع القيادة شرق مدينة تعز.ولم يصدر أي بيان من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الذي يأتي بالتزامن مع دخول هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن شهرها الثاني.ويأتي الهجوم بعد ساعات من اتهام وجهته "أنصار الله" على لسان رئيس وفدها المفاوض والناطق باسمها محمد عبد السلام، للتحالف العربي بقيادة السعودية بتقويض الهدنة الأممية، بشن غارة جوية على محافظة حجة الحدودية مع المملكة، عقب إعلان الجماعة إسقاط طائرة مُسيرة سعودية.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/أنصار-الله-تحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-1061846124.html

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الحرب على اليمن