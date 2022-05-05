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مصر.. الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا ويصل إلى 1200 جنيه للغرام
مصر.. الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا ويصل إلى 1200 جنيه للغرام
سجل الذهب في مصر، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا ويصل إلى 1200 جنيه للغرام الواحد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:59+0000
2022-05-05T12:59+0000
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وأكد الموقع الإلكتروني مصراوي، ظهر اليوم الخميس، أن الذهب ارتفع بحلول منتصف التعاملات بنحو 45 جنيها للغرام، رغم أن سعر الذهب حول العالم يسجل حالة من التذبذب البسيط.ونقل الموقع الإلكتروني عن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، أن سعر الذهب في بلاده يشهد ارتفاعا قياسيا.ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 800 جنيها للغرام، مقابل 1000 جنيه للذهب عيار 18، فيما بلغ عيار 21 حوالي 1200 جنيها للغرام، كما أن الذهب عيار 24 وصل سعره إلى 1371 جنيها للغرام.وأكد أن سعر الجنيه الذهب قد ارتفع إلى 9600 جنيها، وذلك رغم تفاوت السعر من تاجر لآخر.وبالتوازي مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى 1900 دولار، مقابل 1870 دولار للأوقية، وذلك بحسب أسعار البورصة العالمية، خلال تعاملات، أمس الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-بعد-زيادة-عالمية-1061127291.html
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مصر, أسعار الذهب اليوم, العالم العربي

مصر.. الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا ويصل إلى 1200 جنيه للغرام

12:59 GMT 05.05.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© shutterstock
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سجل الذهب في مصر، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا ويصل إلى 1200 جنيه للغرام الواحد.
وأكد الموقع الإلكتروني مصراوي، ظهر اليوم الخميس، أن الذهب ارتفع بحلول منتصف التعاملات بنحو 45 جنيها للغرام، رغم أن سعر الذهب حول العالم يسجل حالة من التذبذب البسيط.
الاستثمار في الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد زيادة عالمية
12 أبريل, 15:35 GMT
ونقل الموقع الإلكتروني عن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، أن سعر الذهب في بلاده يشهد ارتفاعا قياسيا.
ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 800 جنيها للغرام، مقابل 1000 جنيه للذهب عيار 18، فيما بلغ عيار 21 حوالي 1200 جنيها للغرام، كما أن الذهب عيار 24 وصل سعره إلى 1371 جنيها للغرام.
وأكد أن سعر الجنيه الذهب قد ارتفع إلى 9600 جنيها، وذلك رغم تفاوت السعر من تاجر لآخر.
وبالتوازي مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى 1900 دولار، مقابل 1870 دولار للأوقية، وذلك بحسب أسعار البورصة العالمية، خلال تعاملات، أمس الأربعاء.
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