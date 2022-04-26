https://arabic.sputniknews.com/20220426/أسعار-الذهب-في-مصر-تقفز-مجددا-20-جنيها-زيادة-في-سعر-الغرام-الواحد-1061632562.html
أسعار الذهب في مصر تقفز مجددا... 20 جنيها زيادة في سعر الغرام الواحد
أسعار الذهب في مصر تقفز مجددا... 20 جنيها زيادة في سعر الغرام الواحد
قفزت أسعار الذهب في مصر أثناء التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الغرام الواحد قرابة الـ20 جنيها. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:01+0000
2022-04-26T12:01+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، أكد ارتفاع الغرام الواحد 20 جنيها، عازيا تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا.ووفقا للارتفاعات الجديدة فقد وصل سعر الغرام عيار 14 إلى 743 جنيها، ووصل سعر الغرام عيار 18 إلى 956 جنيها، وعيار 21 إلى 1115 جنيها للغرا، وعيار 24 إلى 1274 جنيها للغرام.يشار إلى أن أسعار الذهب عالميا قد ارتفعت في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ووصلت الاوقية إلى 1904 دولارا، حيث زادت 0.37%، في الساعة 12:43 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر-بعد-زيادة-عالمية-1061127291.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تقفز مجددا... 20 جنيها زيادة في سعر الغرام الواحد
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قفزت أسعار الذهب في مصر أثناء التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الغرام الواحد قرابة الـ20 جنيها.
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي
، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، أكد ارتفاع الغرام الواحد 20 جنيها، عازيا تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا.
ووفقا للارتفاعات الجديدة
فقد وصل سعر الغرام عيار 14 إلى 743 جنيها، ووصل سعر الغرام عيار 18 إلى 956 جنيها، وعيار 21 إلى 1115 جنيها للغرا، وعيار 24 إلى 1274 جنيها للغرام.
وقال نجيب إن سعر الجنيه الذهب وصل طبقا للزيادة الجديدة إلى 8920 جنيها.
يشار إلى أن أسعار الذهب عالميا قد ارتفعت في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ووصلت الاوقية إلى 1904 دولارا، حيث زادت 0.37%، في الساعة 12:43 ظهرًا بتوقيت القاهرة
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