https://arabic.sputniknews.com/20220506/إيران-تعلن-عدد-حجاج-بلادها-هذا-العام-1061920453.html
إيران تعلن عدد "حجاج" بلادها هذا العام
إيران تعلن عدد "حجاج" بلادها هذا العام
كشف مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، عن عدد الحجاج الإيرانيين الذين سيؤدون فريضة الحج لهذا العام. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:03+0000
2022-05-06T13:03+0000
2022-05-06T13:03+0000
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وزارة الحج والعمرة السعودية
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وأعلن عبد الفتاح نواب، ممثل "الولي الفقيه" الإيراني لشؤون الحج والزيارة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تفويج 39 ألفا و600 زائر إيراني إلى السعودية، من أجل أداء فريضة الحج هذا العام.وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات نواب جاءت خلال اللقاء الذي أجراه مع عدد من مراجع الدين في محافظة قم، جنوب العاصمة طهران، الذي رافقه خلاله سيد صادق حسيني، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية.وأضاف المسؤول الإيراني أن السعودية وافقت على 45 % من إجمالي حصة الزوار الإيرانيين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الجانب السعودي بهدف زيادة حصة هؤلاء الزوار.وقال ممثل "الولي الفقيه" الإيراني لشؤون الحج والزيارة: "أبلغنا السعودية عن رأينا البناء والمناسب في هذا الخصوص".من جهته، أعلن سيد صادق حسيني، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن أول رحلة حجيج إيرانية للسعودية ستنطلق في 13 يونيو/حزيران 2022.وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220505/آخر-القرارات-المتعلقة-بموسم-الحج-المقبل-1061871845.html
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العالم العربي, السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية, إيران
إيران تعلن عدد "حجاج" بلادها هذا العام
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كشف مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، عن عدد الحجاج الإيرانيين الذين سيؤدون فريضة الحج لهذا العام.
وأعلن عبد الفتاح نواب، ممثل "الولي الفقيه" الإيراني لشؤون الحج والزيارة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تفويج 39 ألفا و600 زائر إيراني إلى السعودية، من أجل أداء فريضة الحج هذا العام.
وأكدت وكالة إرنا
، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات نواب جاءت خلال اللقاء الذي أجراه مع عدد من مراجع الدين في محافظة قم، جنوب العاصمة طهران، الذي رافقه خلاله سيد صادق حسيني، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية.
وأضاف المسؤول الإيراني أن السعودية وافقت على 45 % من إجمالي حصة الزوار الإيرانيين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الجانب السعودي
بهدف زيادة حصة هؤلاء الزوار.
وقال ممثل "الولي الفقيه" الإيراني لشؤون الحج والزيارة: "أبلغنا السعودية عن رأينا البناء والمناسب في هذا الخصوص".
من جهته، أعلن سيد صادق حسيني، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن أول رحلة حجيج إيرانية للسعودية ستنطلق في 13 يونيو/حزيران 2022.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية
في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".