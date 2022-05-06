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https://arabic.sputniknews.com/20220506/الأرصاد-المصرية-ارتفاع-درجات-الحرارة-بدءا-من-الغد-وحتى-الاثنين-ثم-انخفاض-تدريجي-اعتبارا-من-الثلاثاء-1061925111.html
الأرصاد المصرية: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد وحتى الاثنين ثم انخفاض تدريجي اعتبارا من الثلاثاء
الأرصاد المصرية: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد وحتى الاثنين ثم انخفاض تدريجي اعتبارا من الثلاثاء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من غد السبت، ويستمر حتى الاثنين المقبل. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:56+0000
2022-05-06T14:56+0000
درجات الحرارة اليوم
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وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في ارتفاع تدريجي من غد السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، ثم تعاود الانخفاض بدءا من الثلاثاء مرة أخرى.ووفقا لجدول درجات الحرارة الذي نشرته الهيئة فسيكون الارتفاع في درجات الحرارة طفيفا بدءا من السبت، ثم يكون ملحوظا في يومي الأحد والاثنين، بحيث تصل العظمى إلى 35 درجة على القاهرة الكبرى.ولفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في فترات الصباح.
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد وحتى الاثنين ثم انخفاض تدريجي اعتبارا من الثلاثاء

14:56 GMT 06.05.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من غد السبت، ويستمر حتى الاثنين المقبل.
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في ارتفاع تدريجي من غد السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، ثم تعاود الانخفاض بدءا من الثلاثاء مرة أخرى.
ووفقا لجدول درجات الحرارة الذي نشرته الهيئة فسيكون الارتفاع في درجات الحرارة طفيفا بدءا من السبت، ثم يكون ملحوظا في يومي الأحد والاثنين، بحيث تصل العظمى إلى 35 درجة على القاهرة الكبرى.

وطبقا للجدول تعاود درجات الحرارة الانخفاض بداية من الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى بقاء الإحساس بارتفاعها في فترات النهار.

ولفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في فترات الصباح.
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