https://arabic.sputniknews.com/20220506/المفوض-الأوروبي-للاقتصاد-فرض-حظر-على-النفط-الروسي-يؤثر-على-اقتصادات-دول-الاتحاد-1061917128.html
المفوض الأوروبي للاقتصاد: فرض حظر على النفط الروسي يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد
المفوض الأوروبي للاقتصاد: فرض حظر على النفط الروسي يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد
أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، أن محاولات فرض حظر على النفط الروسي سوف يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:05+0000
2022-05-06T12:05+0000
2022-05-06T12:05+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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روما - سبوتنيك. قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحقيق الاستقلال عن إمدادات النفط الروسية في غضون تسعة أشهر، مضيفًا أنه يقر بأن هذا القرار سيؤثر على اقتصادات دول الاتحاد.وقال: "أعتقد أننا سنجد أرضية مشتركة لتحقيق هذا (الحظر النفطي الروسي) تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب ألا نخفي أن هذا القرار سيؤثر على اقتصاداتنا، لكن التأثير على الاقتصاد الروسي سيكون أقوى بكثير".وأضاف أن "الخطة تهدف إلى فرض حظر على مختلف المنتجات البترولية في غضون 9 أشهر"، مشيرا إلى أن عقوبات المفوضية الأوروبية أدت إلى "توازن" مع مراعاة التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الاتحاد الأوروبي وروسيا.وفي نهاية أبريل/نيسان، نشر البنك المركزي توقعات محدثة، تفيد بأن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون 8-10% وسيستمر في عام 2023 (من 3-0%).وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت الأربعاء الماضي، الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر نفطي روسي تدريجي.قد تحصل بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، مثل المجر وسلوفاكيا، على إعفاء من الحظر.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ألمانيا-حظر-الغاز-الروسي-سيكلف-اقتصادنا-180-مليار-يورو-1061497776.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوض الأوروبي للاقتصاد: فرض حظر على النفط الروسي يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد
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أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، أن محاولات فرض حظر على النفط الروسي سوف يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
روما - سبوتنيك. قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحقيق الاستقلال عن إمدادات النفط الروسية في غضون تسعة أشهر، مضيفًا أنه يقر بأن هذا القرار
سيؤثر على اقتصادات دول الاتحاد.
وقال: "أعتقد أننا سنجد أرضية مشتركة لتحقيق هذا (الحظر النفطي الروسي) تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب ألا نخفي أن هذا القرار سيؤثر على اقتصاداتنا، لكن التأثير على الاقتصاد الروسي
سيكون أقوى بكثير".
وأضاف أن "الخطة تهدف إلى فرض حظر على مختلف المنتجات البترولية في غضون 9 أشهر"، مشيرا إلى أن عقوبات المفوضية الأوروبية أدت إلى "توازن" مع مراعاة التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وقال جينتيلوني: "قدر البنك المركزي الروسي الركود هذا العام بنسبة 9%، ومن المؤكد أن اقتصاداتنا ستتباطأ كذلك".
وفي نهاية أبريل/نيسان، نشر البنك المركزي توقعات محدثة، تفيد بأن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون 8-10% وسيستمر في عام 2023 (من 3-0%).
ووفقًا للهيئة التنظيمية، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.5 إلى 3.5% في عام 2024.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت الأربعاء الماضي، الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر نفطي روسي تدريجي.
قد تحصل بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، مثل المجر وسلوفاكيا، على إعفاء من الحظر.