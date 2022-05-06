https://arabic.sputniknews.com/20220506/المفوض-الأوروبي-للاقتصاد-فرض-حظر-على-النفط-الروسي-يؤثر-على-اقتصادات-دول-الاتحاد-1061917128.html

المفوض الأوروبي للاقتصاد: فرض حظر على النفط الروسي يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد

المفوض الأوروبي للاقتصاد: فرض حظر على النفط الروسي يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد

أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، أن محاولات فرض حظر على النفط الروسي سوف يؤثر على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T12:05+0000

2022-05-06T12:05+0000

2022-05-06T12:05+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg

روما - سبوتنيك. قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحقيق الاستقلال عن إمدادات النفط الروسية في غضون تسعة أشهر، مضيفًا أنه يقر بأن هذا القرار سيؤثر على اقتصادات دول الاتحاد.وقال: "أعتقد أننا سنجد أرضية مشتركة لتحقيق هذا (الحظر النفطي الروسي) تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب ألا نخفي أن هذا القرار سيؤثر على اقتصاداتنا، لكن التأثير على الاقتصاد الروسي سيكون أقوى بكثير".وأضاف أن "الخطة تهدف إلى فرض حظر على مختلف المنتجات البترولية في غضون 9 أشهر"، مشيرا إلى أن عقوبات المفوضية الأوروبية أدت إلى "توازن" مع مراعاة التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الاتحاد الأوروبي وروسيا.وفي نهاية أبريل/نيسان، نشر البنك المركزي توقعات محدثة، تفيد بأن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون 8-10% وسيستمر في عام 2023 (من 3-0%).وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت الأربعاء الماضي، الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر نفطي روسي تدريجي.قد تحصل بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، مثل المجر وسلوفاكيا، على إعفاء من الحظر.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/ألمانيا-حظر-الغاز-الروسي-سيكلف-اقتصادنا-180-مليار-يورو-1061497776.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي