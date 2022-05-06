https://arabic.sputniknews.com/20220506/دراسة-حديثة-تربة-القمر-لديها-قابلية-لتوليد-الأوكسجين-والوقود-1061900816.html

دراسة حديثة: تربة القمر لديها قابلية لتوليد الأوكسجين والوقود

دراسة حديثة: تربة القمر لديها قابلية لتوليد الأوكسجين والوقود

توصلت دراسة حديثة إلى أنه يمكن استخدام التربة على القمر لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين ووقود، ما يدعم ويعزز البعثات المستقبلية للفضاء. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T08:11+0000

2022-05-06T08:11+0000

2022-05-06T08:11+0000

الصين

منوعات

علوم

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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، قام علماء صينيون من جامعة "نانغينغ" بدراسة عينات القمر التي جلبها مسبار "تشانغأه-5" الصيني إلى الأرض.ووجد العلماء أنه بعد تحليل التربة القمرية، تبين أنها تحتوي على مركبات نشطة تستطيع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين ووقود.وأوضح العلماء أن العينات تحتوي على مواد غنية بالحديد والتيتانيوم، حيث تستطيع أن تلعب كعامل محفز لإنتاج الأوكسجين باستخدام ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون.ويأمل الباحثون في تصميم نظام يستغل تربة القمر وأشعة الشمس، اثنين من الموارد الأكثر وفرة على القمر، حيث يمكن تجميع ثاني أكسيد الكربون المنبعث من قبل مقيمي القمر (في المستقبل) ودمجه مع الهيدروجين لتوليد وقود الميثان، وفقا للدراسة.وأفاد الباحثون بأنه بواسطة هذه الطريقة، لا حاجة إلى استخدام طاقة خارجية باستثناء ضوء الشمس لتوليد الأوكسجين والوقود لدعم الحياة على القمر.ويتطلع العلماء إلى فرصة تجربة النظام في الفضاء، في مهمات الصين المأهولة لاستكشاف القمر في المستقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/اكتشاف-مثير-على-الجانب-البعيد-من-القمر-للمسبار-الصيني-تشانغ-آه-1058883861.html

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