https://arabic.sputniknews.com/20220507/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-الارتفاع-الغرام-عيار-21-يصل-إلى-1230-جنيها-1061949434.html
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع... الغرام عيار 21 يصل إلى 1230 جنيها
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع... الغرام عيار 21 يصل إلى 1230 جنيها
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المصرية، لتقفز خلال تعاملات اليوم السبت، ويصل الغرام عيار 21 إلى 1230 جنيها. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:15+0000
2022-05-07T12:15+0000
2022-05-07T12:15+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي عن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، أكد أن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات اليوم السبت، بقيمة 25 جنيها للغرام مقارنة بأسعاره السابقة، أي ما قبل تخطيه حاجز الـ1200جنيها.ووفقا لتلك الأسعار الجديدة فقد أصبح سعر الغرام عيار 14، 819 جنيها، والغرام عيار 18 نحو 1054 جنيها، والغرام عيار 21، 1230 جنيها، والغرام عيار 24 وصل إلى 1405 جنيها.يشار إلى أن الارتفاع المضطرد يوميا لأسعار الذهب في مصر، دفع البعض إلى الحديث عن قرارات بوقف التداول في أسواق الذهب، وهو الأمر الذي نفته شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية، مؤكدة أن المنشور المتداول من بعض الشركات هو مطالبات فقط بوقف التداول لضبط السوق وليس قرار من جهة تنفيذية تملك توجيه السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-الارتفاع-زيادة-5-جنيهات-للغرام-1061915888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع... الغرام عيار 21 يصل إلى 1230 جنيها
تابعنا عبر
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المصرية، لتقفز خلال تعاملات اليوم السبت، ويصل الغرام عيار 21 إلى 1230 جنيها.
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي
عن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، أكد أن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات اليوم السبت، بقيمة 25 جنيها للغرام مقارنة بأسعاره السابقة، أي ما قبل تخطيه حاجز الـ1200جنيها.
ووفقا لتلك الأسعار الجديدة فقد أصبح سعر الغرام
عيار 14، 819 جنيها، والغرام عيار 18 نحو 1054 جنيها، والغرام عيار 21، 1230 جنيها، والغرام عيار 24 وصل إلى 1405 جنيها.
وفيما سجل سعر الجنيه الذهب 9840 جنيهًا، فقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفرعالميا بنسبة 0.35% ليصل سعر الأوقية إلى 1883.8 دولار.
يشار إلى أن الارتفاع المضطرد يوميا لأسعار الذهب في مصر، دفع البعض إلى الحديث عن قرارات بوقف التداول في أسواق الذهب، وهو الأمر الذي نفته شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية، مؤكدة أن المنشور
المتداول من بعض الشركات هو مطالبات فقط بوقف التداول لضبط السوق وليس قرار من جهة تنفيذية تملك توجيه السوق.