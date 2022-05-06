https://arabic.sputniknews.com/20220506/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-الارتفاع-زيادة-5-جنيهات-للغرام-1061915888.html
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع.. زيادة 5 جنيهات للغرام
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع.. زيادة 5 جنيهات للغرام
واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها الذي بدأته عقب بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومن بعدها قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:32+0000
2022-05-06T11:32+0000
2022-05-06T11:32+0000
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ووفقا لموقع مصراوي، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المصرية، لتتخطى حاجز الـ 1210 جنيهات الذي وصلت إليه في تعاملات الأمس.وشهد الارتفاع زيادة قدرها 5 جنيهات للغرام الواحد، ليسجل 1215 جنيهات للغرام مقابل 1210 جنيهات أمس.وفيما سجل سعر الجنيه الذهب قرابة 9720 جنيهًا، ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الخميس ليصل إلى 1900 دولار مقابل 1870 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/مصر-الذهب-يسجل-ارتفاعا-قياسيا-ويصل-إلى-1200-جنيه-للغرام-1061875118.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع.. زيادة 5 جنيهات للغرام
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واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها الذي بدأته عقب بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومن بعدها قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
ووفقا لموقع مصراوي،
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المصرية، لتتخطى حاجز الـ 1210 جنيهات الذي وصلت إليه في تعاملات الأمس.
وشهد الارتفاع زيادة قدرها 5 جنيهات للغرام الواحد
، ليسجل 1215 جنيهات للغرام مقابل 1210 جنيهات أمس.
ووفقا للأسعار الجديدة فقد بلغ سعر الغرام عيار 14 815 جنيها، وسعر الغرام عيار 18 نحو 1015 جنيها، وسعر الغرام عيار 21 نحو 1215 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 نحو 1386 جنيها.
وفيما سجل سعر الجنيه
الذهب قرابة 9720 جنيهًا، ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الخميس ليصل إلى 1900 دولار مقابل 1870 دولار للأوقية.