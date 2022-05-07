https://arabic.sputniknews.com/20220507/أنصار-الله-ثبات-الشعب-اليمني-كان-الصخرة-الصلبة-التي-تحطمت-عليها-كل-الرهانات-1061962113.html

"أنصار الله": ثبات الشعب اليمني كان الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل الرهانات

"أنصار الله": ثبات الشعب اليمني كان الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل الرهانات

قال المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم السبت، إن ثبات الشعب اليمني وصموده هي الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل رهانات العدو،... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T17:54+0000

2022-05-07T17:54+0000

2022-05-07T17:54+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

السعودية

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وأكد محمد عبد السلام أن النظام السعودي وافق على إعلان الهدنة العسكرية والإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لكثير من الأسباب.وفي حوار لوكالة مهر، مساء اليوم السبت، أكد عبد السلام أنه في كل مناسبة أو فرصة تطرح جماعة "أنصار الله" مثل هذه الهدنة والطرف الآخر يرفضها، موضحا أن الطرف الآخر "ويقصد التحالف العربي" قد فشل في الحرب على اليمن.وأكد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" أن "العدوان على اليمن والحصار الجائر والظالم على الشعب اليمني قد تمت تجربته على أكثر من صعيد ومن زمن، ولهذا نحن لا نعول على أن يكون هناك تعقّل وإدراك وإستدراك لما فات وإنهاء لهذه الحرب الظالمة وفك الحصار".وشدد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، أنه في حال استمرار الحصار بشكل أو بآخر على اليمن، فإن الحركة تعتبر أن هذه الحرب ما زالت قائمة، والعدوان لا يجزأ والحصار لا يجزأ".وأكد عبد السلام أن "العدوان على اليمن من بدئه عدوان غاشم وظالم لا يمكن أن يتحقق منه أي مكسب على الإطلاق، مهما بلغت القوة العسكرية".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, السعودية