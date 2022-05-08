https://arabic.sputniknews.com/20220508/رسالة-إسرائيلية-إلى-أمريكا-حكومة-بينيت-ستسقط-في-هذه-الحالة-1061992775.html

رسالة إسرائيلية إلى أمريكا: حكومة بينيت ستسقط في هذه الحالة

رسالة إسرائيلية إلى أمريكا: حكومة بينيت ستسقط في هذه الحالة

كشفت قناة عبرية النقاب عن رسالة إسرائيلية تم توجيهها إلى الإدارة الأمريكية تفيد باحتمالية سقوط حكومة نفتالي بينيت في هذه الحالة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T15:42+0000

2022-05-08T15:42+0000

2022-05-08T15:42+0000

العالم العربي

إسرائيل

مستوطنة

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، أن مسؤولين إسرائيليين بارزين قد أوضحوا للإدارة الأمريكية بأنه في حال عدم الموافقة على البناء في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، فإن حكومة بينيت مصيرها إلى السقوط.وجاءت الرسالة الإسرائيلية على خلفية ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال الأسبوع الجاري، على بناء نحو 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.وأفادت الرسالة الإسرائيلية لإدارة الرئيس جو بايدن أنه في حال عدم التئام أو عدم اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي هذا الأسبوع للبت في بناء نحو 4000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، فلن تكون هناك حكومة بقيادة نفتالي بينيت.وأشارت القناة العبرية إلى أن الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت حالة من النقاش المضني بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بشأن عدد الوحدات السكنية التي يفترض الموافقة عليها أمريكيا للبدء في بنائها، حيث طالبت تل أبيب بـ 5800 وحدة سكنية، تم تقليصهم إلى 4000 وحدة فقط.وكانت الإذاعة العبرية قد أوضحت أن السلطات الإسرائيلية يفترض أن تصادق الأسبوع الجاري على بناء 3988 وحدة استيطانية في الضفة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس جو بايدن، طالبت إسرائيل بتقليص عدد الوحدات السكنية، لتصبح نحو 3988.ولفتت الإذاعة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن موافقة أو على الأقل متحمسة، على بناء إسرائيل لوحدات استيطانية جديدة، ولكنها تفهمت الأمر في النهاية من خلال اتصالات مكثفة بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.

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العالم العربي, إسرائيل, مستوطنة