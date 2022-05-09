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https://arabic.sputniknews.com/20220509/بيتكوين-تهبط-إلى-أدنى-مستوياتها-في-10-أشهر-1062028679.html
بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر
بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر
انخفضت بيتكوين إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي عند 33 ألف دولار، اليوم الاثنين، بعد أيام فقط من ملامسة 40 ألف دولار في ارتفاع بفعل الاحتياطي الفيدرالي يوم... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:01+0000
2022-05-09T14:01+0000
اقتصاد
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انخفض سعر بيتكوين اليوم بنحو 5% عند 32843 دولارا، بعدما لامست 32650.25 دولار في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز الماضي، بحسب "سي إن بي سي".واصلت العملة المشفرة توسيع انخفاضاتها بشكل مطرد منذ يوم الخميس، عندما انخفضت بشكل حاد جنبا إلى جنب مع عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، وتعرضت لانخفاض حاد آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع.تحركات "إيثريوم" خلال الأيام الخمسة الماضية - تداول العملات المشفرة 24 ساعة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع - اتبعت تحركات بيتكوين، وانخفضت بنسبة 5% تقريبا إلى 2402 دولار يوم الاثنين.من جانبها قالت كاتي ستوكتون، مؤسسة "فيرليد استراتيجيز" للاستشارات المالية: "اتبعت بيتكوين ريادة سوق الأسهم، حيث امتدت هبوطيا بعد شهر أبريل الضعيف. لقد تدهور الزخم قصير المدى ولم تعد عملة بيتكوين في منطقة ذروة البيع من منظور قصير المدى".ظل سوق العملات المشفرة، بقيادة بيتكوين، مرتبطا بشكل كبير بالتحركات في الأسهم، وخاصة أسهم التكنولوجيا، لمدة عام تقريبا. كان أبريل/نيسان هو أسوأ شهر منذ عام 2008 بالنسبة لمؤشر "ناسداك" المركب الذي تهيمن عليه التكنولوجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أفريقيا-الوسطى-البنك-المركزي-يعتمد-بيتكوين-عملة-قانونية-1061664816.html
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اقتصاد

بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر

14:01 GMT 09.05.2022
© Fotolia / Witبيتكوين
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Fotolia / Wit
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انخفضت بيتكوين إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي عند 33 ألف دولار، اليوم الاثنين، بعد أيام فقط من ملامسة 40 ألف دولار في ارتفاع بفعل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي.
انخفض سعر بيتكوين اليوم بنحو 5% عند 32843 دولارا، بعدما لامست 32650.25 دولار في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز الماضي، بحسب "سي إن بي سي".
واصلت العملة المشفرة توسيع انخفاضاتها بشكل مطرد منذ يوم الخميس، عندما انخفضت بشكل حاد جنبا إلى جنب مع عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، وتعرضت لانخفاض حاد آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
أفريقيا الوسطى... البنك المركزي يعتمد "بيتكوين" عملة قانونية
27 أبريل, 11:42 GMT
تحركات "إيثريوم" خلال الأيام الخمسة الماضية - تداول العملات المشفرة 24 ساعة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع - اتبعت تحركات بيتكوين، وانخفضت بنسبة 5% تقريبا إلى 2402 دولار يوم الاثنين.
من جانبها قالت كاتي ستوكتون، مؤسسة "فيرليد استراتيجيز" للاستشارات المالية: "اتبعت بيتكوين ريادة سوق الأسهم، حيث امتدت هبوطيا بعد شهر أبريل الضعيف. لقد تدهور الزخم قصير المدى ولم تعد عملة بيتكوين في منطقة ذروة البيع من منظور قصير المدى".
ظل سوق العملات المشفرة، بقيادة بيتكوين، مرتبطا بشكل كبير بالتحركات في الأسهم، وخاصة أسهم التكنولوجيا، لمدة عام تقريبا. كان أبريل/نيسان هو أسوأ شهر منذ عام 2008 بالنسبة لمؤشر "ناسداك" المركب الذي تهيمن عليه التكنولوجيا.
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