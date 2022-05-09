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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول كوريا الشمالية بطلب من واشنطن
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول كوريا الشمالية بطلب من واشنطن
أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، يوم الأربعاء المقبل، على... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:27+0000
2022-05-09T19:27+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت عقد الجلسة يوم الأربعاء".وأجرت كوريا الشمالية، السبت الماضي، تجربة صاروخية في بحر اليابان، رصدتها كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قرب ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيراً لنوع المقذوف.وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/-هيئة-الأركان-المشتركة-الكورية-الجنوبية-تلمح-إلى-إطلاق-صاروخ-باليستي-آخر-من-جانب-كوريا-الشمالية-1061944109.html
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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول كوريا الشمالية بطلب من واشنطن

19:27 GMT 09.05.2022
© AFP 2022مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022
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أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، يوم الأربعاء المقبل، على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت عقد الجلسة يوم الأربعاء".

وأجرت كوريا الشمالية، السبت الماضي، تجربة صاروخية في بحر اليابان، رصدتها كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قرب ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.

ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيراً لنوع المقذوف.

وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب.
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
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