مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول كوريا الشمالية بطلب من واشنطن
© AFP 2022مجلس الأمن الدولي
© AFP 2022
أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، يوم الأربعاء المقبل، على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت عقد الجلسة يوم الأربعاء".
وأجرت كوريا الشمالية، السبت الماضي، تجربة صاروخية في بحر اليابان، رصدتها كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قرب ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.
ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيراً لنوع المقذوف.
وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب.
وأجرت كوريا الشمالية، السبت الماضي، تجربة صاروخية في بحر اليابان، رصدتها كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قرب ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.
ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيراً لنوع المقذوف.
وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب.