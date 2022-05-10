https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-يكشف-عن-كنز-لبناني-في-البحر-المتوسط-1062069697.html
نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط
نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:43+0000
2022-05-10T16:43+0000
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ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، عن نصر الله، خلال كلمة له أثناء المهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "بلدنا غني وكنزنا موجود في البحر وهذا ما تقوله المعطيات وما نحتاجه هو امتلاك جرأة التلزيم، فيما الشعب اللبناني يعاني البطالة والغلاء والجوع".ويقصد الأمين العام لحزب الله اللبناني بـ"الكنز" في البحر المتوسط، التنقيب عن الغاز، مضيفا أنه "إذا أراد العدو منعنا من التنقيب فإننا قادرون على منعه"، حيث تساءل نصر الله "لماذا لا نخرج كنزنا من البحر وهل يمنعنا من ذلك الخوف من الأمريكيين؟".وأكد نصر الله أن أمريكا قامت بحصار وتجويع ودفع "إسرائيل" للاعتداء على بلاده، مشيرا إلى أن "لبنان غني وقوي فلماذا نريد التحول إلى متسولين ونجلس على أعتاب الصندوق الدولي الذي يفرض علينا شروطا مذلة؟".وشدد الأمين العام لحزب الله على أنه من حق بلاده التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها كما تفعل إسرائيل، لافتا إلى أن "لبنان ليس بلدا فقيرا ومفلسا ولا يجوز أن يحوّل السياسيون لبنان إلى بلد متسول وشحاد وذليل".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-استنفارنا-سيبقى-كاملا-لنهاية-المناورات-ولا-نثق-في-نوايا-إسرائيل-1062066197.html
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لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط
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كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط.
ونقلت قناة الميادين
، مساء اليوم الثلاثاء، عن نصر الله، خلال كلمة له أثناء المهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "بلدنا غني وكنزنا موجود في البحر وهذا ما تقوله المعطيات وما نحتاجه هو امتلاك جرأة التلزيم، فيما الشعب اللبناني يعاني البطالة والغلاء والجوع".
ويقصد الأمين العام لحزب الله اللبناني
بـ"الكنز" في البحر المتوسط، التنقيب عن الغاز، مضيفا أنه "إذا أراد العدو منعنا من التنقيب فإننا قادرون على منعه"، حيث تساءل نصر الله "لماذا لا نخرج كنزنا من البحر وهل يمنعنا من ذلك الخوف من الأمريكيين؟".
وأكد نصر الله أن أمريكا قامت بحصار وتجويع ودفع "إسرائيل" للاعتداء على بلاده، مشيرا إلى أن "لبنان غني وقوي فلماذا نريد التحول إلى متسولين ونجلس على أعتاب الصندوق الدولي الذي يفرض علينا شروطا مذلة؟".
وشدد الأمين العام لحزب الله على أنه من حق بلاده التنقيب عن الغاز والنفط
في المنطقة المتنازع عليها كما تفعل إسرائيل، لافتا إلى أن "لبنان ليس بلدا فقيرا ومفلسا ولا يجوز أن يحوّل السياسيون لبنان إلى بلد متسول وشحاد وذليل".