عربي
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-يكشف-عن-كنز-لبناني-في-البحر-المتوسط-1062069697.html
نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط
نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:43+0000
2022-05-10T16:43+0000
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102716/29/1027162956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_8da4070abfc9afece36b44117d6885ba.jpg
ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، عن نصر الله، خلال كلمة له أثناء المهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "بلدنا غني وكنزنا موجود في البحر وهذا ما تقوله المعطيات وما نحتاجه هو امتلاك جرأة التلزيم، فيما الشعب اللبناني يعاني البطالة والغلاء والجوع".ويقصد الأمين العام لحزب الله اللبناني بـ"الكنز" في البحر المتوسط، التنقيب عن الغاز، مضيفا أنه "إذا أراد العدو منعنا من التنقيب فإننا قادرون على منعه"، حيث تساءل نصر الله "لماذا لا نخرج كنزنا من البحر وهل يمنعنا من ذلك الخوف من الأمريكيين؟".وأكد نصر الله أن أمريكا قامت بحصار وتجويع ودفع "إسرائيل" للاعتداء على بلاده، مشيرا إلى أن "لبنان غني وقوي فلماذا نريد التحول إلى متسولين ونجلس على أعتاب الصندوق الدولي الذي يفرض علينا شروطا مذلة؟".وشدد الأمين العام لحزب الله على أنه من حق بلاده التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها كما تفعل إسرائيل، لافتا إلى أن "لبنان ليس بلدا فقيرا ومفلسا ولا يجوز أن يحوّل السياسيون لبنان إلى بلد متسول وشحاد وذليل".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-استنفارنا-سيبقى-كاملا-لنهاية-المناورات-ولا-نثق-في-نوايا-إسرائيل-1062066197.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102716/29/1027162956_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_b4c97db7e62a136f33204a1ee17789fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

نصر الله يكشف عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط

16:43 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، عن "كنز" لبناني في البحر المتوسط.
ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، عن نصر الله، خلال كلمة له أثناء المهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "بلدنا غني وكنزنا موجود في البحر وهذا ما تقوله المعطيات وما نحتاجه هو امتلاك جرأة التلزيم، فيما الشعب اللبناني يعاني البطالة والغلاء والجوع".
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل
15:32 GMT
ويقصد الأمين العام لحزب الله اللبناني بـ"الكنز" في البحر المتوسط، التنقيب عن الغاز، مضيفا أنه "إذا أراد العدو منعنا من التنقيب فإننا قادرون على منعه"، حيث تساءل نصر الله "لماذا لا نخرج كنزنا من البحر وهل يمنعنا من ذلك الخوف من الأمريكيين؟".
وأكد نصر الله أن أمريكا قامت بحصار وتجويع ودفع "إسرائيل" للاعتداء على بلاده، مشيرا إلى أن "لبنان غني وقوي فلماذا نريد التحول إلى متسولين ونجلس على أعتاب الصندوق الدولي الذي يفرض علينا شروطا مذلة؟".
وشدد الأمين العام لحزب الله على أنه من حق بلاده التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها كما تفعل إسرائيل، لافتا إلى أن "لبنان ليس بلدا فقيرا ومفلسا ولا يجوز أن يحوّل السياسيون لبنان إلى بلد متسول وشحاد وذليل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала