https://arabic.sputniknews.com/20220511/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يعرب-عن-أسفه-إزاء-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062091737.html

السفير الأمريكي في إسرائيل يعرب عن أسفه إزاء مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

السفير الأمريكي في إسرائيل يعرب عن أسفه إزاء مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أدان السفير الأمريكي في إسرائيل، توم ناديس، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T09:48+0000

2022-05-11T09:48+0000

2022-05-11T09:48+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأعرب نايدس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن أسفه لمقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية.ودعا السفير الأمريكي في إسرائيل، إلى فتح تحقيق شامل حول ظروف مقتلها.وقال: "حزين جدا بعدما علمنا بوفاة الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وأدعو إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاتها وإصابة صحفي آخر على الأقل اليوم في جنين".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقت سابق اليوم خبر مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بأنه "حزين".وقال لابيد، عبر حسابه على تويتر، "نطالب الفلسطينيين بعرض تحقيق مرضي مشترك عقب مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة المؤسف"، مشددا على ضرورة حماية الصحفيين في ساحات القتال والوصول إلى الحقيقة.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، في بيان أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الجامعة-العربية-قتل-شيرين-أبو-عاقلة-جريمة-بشعة-وليست-مستغربة-على-الاحتلال-1062090251.html

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