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https://arabic.sputniknews.com/20220511/السفير-الأمريكي-في-موسكو-يلتقي-بمسؤولين-روس-لمناقشة-بعض-القضايا-الثنائية-1062122282.html
السفير الأمريكي في موسكو يلتقي بمسؤولين روس لمناقشة بعض القضايا الثنائية
السفير الأمريكي في موسكو يلتقي بمسؤولين روس لمناقشة بعض القضايا الثنائية
التقى السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، بمسؤولين روس، لمناقشة بعض القضايا المشتركة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T19:55+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
جون سوليفان
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، " سفيرنا في روسيا، السفير سوليفان، التقى بمسؤولين حكوميين روس، اليوم"، مضيفا، "لقد كان اجتماعا مجدولا مسبقا، لمناقشة مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".وتابع،" السفير سوليفان ناقش قضايا مرتبطة بالعلاقة الثنائية مع الجانب الروسي، لقد كانت (قضايا) ضيقة للغاية، أغلبها تركز على عمل سفارتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/سوليفان-الولايات-المتحدة-لا-تخطط-لاستخدام-الأسلحة-الكيماوية-تحت-أي-ظرف-1060452238.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, جون سوليفان

السفير الأمريكي في موسكو يلتقي بمسؤولين روس لمناقشة بعض القضايا الثنائية

19:55 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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التقى السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، بمسؤولين روس، لمناقشة بعض القضايا المشتركة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، " سفيرنا في روسيا، السفير سوليفان، التقى بمسؤولين حكوميين روس، اليوم"، مضيفا، "لقد كان اجتماعا مجدولا مسبقا، لمناقشة مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".
وتابع،" السفير سوليفان ناقش قضايا مرتبطة بالعلاقة الثنائية مع الجانب الروسي، لقد كانت (قضايا) ضيقة للغاية، أغلبها تركز على عمل سفارتنا".
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