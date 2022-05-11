https://arabic.sputniknews.com/20220511/السفير-الأمريكي-في-موسكو-يلتقي-بمسؤولين-روس-لمناقشة-بعض-القضايا-الثنائية-1062122282.html
السفير الأمريكي في موسكو يلتقي بمسؤولين روس لمناقشة بعض القضايا الثنائية
السفير الأمريكي في موسكو يلتقي بمسؤولين روس لمناقشة بعض القضايا الثنائية
التقى السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، بمسؤولين روس، لمناقشة بعض القضايا المشتركة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T19:55+0000
2022-05-11T19:55+0000
2022-05-11T19:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
جون سوليفان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103177/05/1031770583_0:157:3006:1848_1920x0_80_0_0_d41e5d3fce9810d34c975e1f6131cb59.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، " سفيرنا في روسيا، السفير سوليفان، التقى بمسؤولين حكوميين روس، اليوم"، مضيفا، "لقد كان اجتماعا مجدولا مسبقا، لمناقشة مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".وتابع،" السفير سوليفان ناقش قضايا مرتبطة بالعلاقة الثنائية مع الجانب الروسي، لقد كانت (قضايا) ضيقة للغاية، أغلبها تركز على عمل سفارتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/سوليفان-الولايات-المتحدة-لا-تخطط-لاستخدام-الأسلحة-الكيماوية-تحت-أي-ظرف-1060452238.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103177/05/1031770583_167:0:2839:2004_1920x0_80_0_0_937a458dbc0bc8763cc5c9e65141f9e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, جون سوليفان
السفير الأمريكي في موسكو يلتقي بمسؤولين روس لمناقشة بعض القضايا الثنائية
تابعنا عبر
التقى السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، بمسؤولين روس، لمناقشة بعض القضايا المشتركة.