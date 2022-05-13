https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-يجري-محادثات-مع-الرئيس-الفنلندي-ورئيس-الوزراء-السويدي-حول-الانضمام-للناتو-1062196112.html
بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء السويدي والرئيس الفنلندي، حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:20+0000
2022-05-13T15:20+0000
2022-05-13T15:25+0000
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العالم
بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
15:20 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء السويدي والرئيس الفنلندي، حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".