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بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-يجري-محادثات-مع-الرئيس-الفنلندي-ورئيس-الوزراء-السويدي-حول-الانضمام-للناتو-1062196112.html
بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء السويدي والرئيس الفنلندي، حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:20+0000
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بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو

15:20 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 13.05.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء السويدي والرئيس الفنلندي، حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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