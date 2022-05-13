https://arabic.sputniknews.com/20220513/سفير-فنلندا-لدى-الناتو-لا-نرى-أي-تهديدات-عسكرية-مباشرة-تتعرض-لها-بلادنا-من-قبل-روسيا-1062178234.html

سفير فنلندا لدى الناتو: لا نرى أي تهديدات عسكرية مباشرة تتعرض لها بلادنا من قبل روسيا

سفير فنلندا لدى الناتو: لا نرى أي تهديدات عسكرية مباشرة تتعرض لها بلادنا من قبل روسيا

أكد السفير الفنلندي لدى الناتو، كلاوس كورهونين، أن بلاده لا ترى أي تهديدات عسكرية مباشرة من روسيا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T10:03+0000

2022-05-13T10:03+0000

2022-05-13T10:03+0000

أخبار فنلندا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fecec4c0238fd91a726c80e4c2b2dc5b.jpg

ووفقا لتصريحات لـ سي إن إن، قال كلاوس: "لا ترى فنلندا أي تهديدات عسكرية مباشرة تتعرض لها من قبل روسيا في الوقت الحالي"، مضيفًا أنهم لا يرون أي "نشاط غير نظامي".لكنه أضاف أن بلاده تتوقع "مضايقات إلكترونية" أو "حملات تضليل" من قبل روسيا والتي لن تكون "شيئًا جديدًا" بالنسبة لهم.وبرر كلاوس اتخاذ قرار طلب بلاده عضوية الناتو، بأن هلسنكي مدفوعة "بتغيير جذري للغاية في بيئتنا الأمنية" في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وحددت وزيرة الخارجية بيكا هافيستو، في وقت لاحق، أن فنلندا قد تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو في منتصف الأسبوع المقبل إذا اتخذ البرلمان قراره بحلول ذلك الوقت.وقد أثارت الأزمة الأوكرانية جدلاً واسع النطاق في كل من فنلندا والسويد حول التخلي عن عقود من الحياد والانضمام إلى الناتو وسط تحول الوضع الأمني ​​في أوروبا.ويوم الخميس، أكدت كل من فنلندا والسويد رسميًا خططهما للانضمام إلى التحالف. تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بالفعل بدعم دول الشمال إذا اختاروا التقديم.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن بيان فنلندا هو "تغيير جذري في السياسة الخارجية للبلاد"، وأن موسكو ستضطر "إلى اتخاذ خطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها".

https://arabic.sputniknews.com/20220513/واشنطن-تدعم-أي-تحرك-من-فنلندا-والسويد-للانضمام-للناتو--1062166952.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فنلندا, الناتو