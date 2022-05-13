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https://arabic.sputniknews.com/20220513/كاف-يرفض-طلب-مصر-استضافة-نهائي-أبطال-أفريقيا-ويصر-على-إقامته-في-المغرب-1062180590.html
"كاف" يرفض طلب مصر استضافة نهائي أبطال أفريقيا ويصر على إقامته في المغرب
"كاف" يرفض طلب مصر استضافة نهائي أبطال أفريقيا ويصر على إقامته في المغرب
رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم أمس الخميس، طلب الاتحاد المصري استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في 30 مايو/أيار... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:06+0000
2022-05-13T11:06+0000
رياضة
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وقال الاتحاد القاري في بيان: "يقدّر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".وأضاف أن "مصر قدمت ترشيحا لاستضافة نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشحها".وتابع: "مع ذلك، كان الكاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في تموز/يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون من مباراة واحدة، بدلا من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا".وكان الأهلي قرر، يوم الثلاثاء الماضي، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي، الاثنين، منح المغرب حق استضافة النهائي. وطالب الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10 مرات آخرها في العامين الأخيرين)، الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي، الأحد الماضي، بضرورة نقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب هو والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.ويلعب الأهلي مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري السبت إيابا بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه برباعية نظيفة، فيما يلعب الوداد البيضاوي مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي مساء اليوم بعدما حسم مباراة الذهاب خارج قواعده في صالحه 3-1.
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رياضة

"كاف" يرفض طلب مصر استضافة نهائي أبطال أفريقيا ويصر على إقامته في المغرب

11:06 GMT 13.05.2022
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo
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رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم أمس الخميس، طلب الاتحاد المصري استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في 30 مايو/أيار الجاري، مجددا تأكيده على إقامته في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وقال الاتحاد القاري في بيان: "يقدّر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".
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وأضاف أن "مصر قدمت ترشيحا لاستضافة نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشحها".
وتابع: "مع ذلك، كان الكاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في تموز/يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون من مباراة واحدة، بدلا من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا".
وكان الأهلي قرر، يوم الثلاثاء الماضي، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الأفريقي، الاثنين، منح المغرب حق استضافة النهائي.
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وطالب الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10 مرات آخرها في العامين الأخيرين)، الاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي، الأحد الماضي، بضرورة نقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب هو والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.
ويلعب الأهلي مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري السبت إيابا بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه برباعية نظيفة، فيما يلعب الوداد البيضاوي مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي مساء اليوم بعدما حسم مباراة الذهاب خارج قواعده في صالحه 3-1.
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