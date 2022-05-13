https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقاتلات-إف-16-عراقية-تدمر-نفقا-بداخله-عناصر-من-داعش-1062178397.html
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
وجهت مقاتلات "إف 16" عراقية ضربة قوية لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، باستهداف نفق كان يحتمي ويقيم فيه عناصره في محافظة الأنبار. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:06+0000
2022-05-13T10:06+0000
2022-05-13T10:06+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/60/1035386014_0:248:1348:1006_1920x0_80_0_0_aecf0b42486dae9cf7e1e2afca221347.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الإرهابية في الأنبار".وأضاف البيان أن "النفق كان يستخدم كمضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة".وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش الإرهابية".يذكر أن قوات الأمن العراقية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ أن تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-العراقي-يدعو-لمواصلة-الضغط-على-داعش-وسد-أي-ثغرة-أمامه-1062014897.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/60/1035386014_0:45:1348:1056_1920x0_80_0_0_34b23e9afdd6d93db7809a5d32b27311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, تنظيم داعش الإرهابي
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
تابعنا عبر
وجهت مقاتلات "إف 16" عراقية ضربة قوية لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، باستهداف نفق كان يحتمي ويقيم فيه عناصره في محافظة الأنبار.
وحسب وكالة الأنباء العراقية
، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الإرهابية في الأنبار".
وأضاف البيان أن "النفق كان يستخدم كمضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة".
وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش
الإرهابية".
يذكر أن قوات الأمن العراقية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ أن تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق
لعدة سنوات.