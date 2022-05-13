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https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقاتلات-إف-16-عراقية-تدمر-نفقا-بداخله-عناصر-من-داعش-1062178397.html
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
وجهت مقاتلات "إف 16" عراقية ضربة قوية لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، باستهداف نفق كان يحتمي ويقيم فيه عناصره في محافظة الأنبار. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:06+0000
2022-05-13T10:06+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الإرهابية في الأنبار".وأضاف البيان أن "النفق كان يستخدم كمضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة".وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش الإرهابية".يذكر أن قوات الأمن العراقية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ أن تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-العراقي-يدعو-لمواصلة-الضغط-على-داعش-وسد-أي-ثغرة-أمامه-1062014897.html
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي

مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"

10:06 GMT 13.05.2022
© Raytheonإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Raytheon
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وجهت مقاتلات "إف 16" عراقية ضربة قوية لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، باستهداف نفق كان يحتمي ويقيم فيه عناصره في محافظة الأنبار.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الإرهابية في الأنبار".
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الرئيس العراقي يدعو لمواصلة الضغط على "داعش" وسد أي ثغرة أمامه
9 مايو, 09:38 GMT
وأضاف البيان أن "النفق كان يستخدم كمضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة".
وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش الإرهابية".
يذكر أن قوات الأمن العراقية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ أن تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.
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