https://arabic.sputniknews.com/20220513/نصر-الله-يجب-أن-يشعر-المطبعون-بالخزي-1062196466.html
نصر الله: يجب أن يشعر المطبعون بالخزي
نصر الله: يجب أن يشعر المطبعون بالخزي
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كانت شاهدة على جرائم العدو". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:36+0000
2022-05-13T15:36+0000
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وأضاف نصر الله، خلال حديثه في "المهرجان الانتخابي في الجنوب"، اليوم الجمعة، إن "الذي يجب أن يشعر بالخزي هم المطبعون"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع "هذه هي وحشية العدو وحقيقة وجوهر وماهية الصهاينة، والذي يجب أن يشعر بالخزي هم المطبعون".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في رسالة مسجلة له على "تويتر"، أمس الخميس، أنه "حتى اللحظة لا يمكن تحديد بشكل قاطع مصدر النيران التي قتلت شيرين أبو عاقلة، ولا يمكن استبعاد أي خيار، ولذلك فقد عرضت بلاده إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين حول الحادث، وهو العرض الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع".وشدد أدرعي أن "الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بإطلاق النار بشكل متعمد على شيرين أبو عاقلة هي ادعاءات كاذبة وباطلة ترفضها بشكل قاطع، وتأتي في سياق الدعاية والتحريض المتواصل"، بحسب قوله.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت رصاصة في الرأس، على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/هيئة-البث-الإسرائيلية-تنشر-مقطعا-للاعتداء-على-جنازة-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-فيديو-1062189466.html
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نصر الله: يجب أن يشعر المطبعون بالخزي
15:36 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كانت شاهدة على جرائم العدو".
وأضاف نصر الله، خلال حديثه في "المهرجان الانتخابي في الجنوب"، اليوم الجمعة، إن "الذي يجب أن يشعر بالخزي هم المطبعون"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
".
وأضاف أن "شيرين أبو عاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو ومظلومية الشعب الفلسطيني والمجازر والانتهاكات".
وتابع "هذه هي وحشية العدو وحقيقة وجوهر وماهية الصهاينة، والذي يجب أن يشعر بالخزي هم المطبعون".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، أفيخاي أدرعي، أعلن في رسالة مسجلة له على "تويتر"، أمس الخميس، أنه "حتى اللحظة لا يمكن تحديد بشكل قاطع مصدر النيران التي قتلت شيرين أبو عاقلة، ولا يمكن استبعاد أي خيار، ولذلك فقد عرضت بلاده إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين حول الحادث، وهو العرض الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع".
وشدد أدرعي أن "الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بإطلاق النار بشكل متعمد على شيرين أبو عاقلة هي ادعاءات كاذبة وباطلة ترفضها بشكل قاطع، وتأتي في سياق الدعاية والتحريض المتواصل"، بحسب قوله.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.
أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت رصاصة
في الرأس، على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.