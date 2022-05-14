https://arabic.sputniknews.com/20220514/السيسي-يلتقي-ابن-زايد-ويهنئه-بتوليه-رئاسة-دولة-الإمارات-ويقدم-له-التعازي-برحيل-الشيخ-خليفة-1062231442.html
السيسي يلتقي ابن زايد ويهنئه بتوليه رئاسة دولة الإمارات ويقدم له التعازي برحيل الشيخ خليفة
السيسي يلتقي ابن زايد ويهنئه بتوليه رئاسة دولة الإمارات ويقدم له التعازي برحيل الشيخ خليفة
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم، رئيساً لدولة الإمارات العربية... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:37+0000
2022-05-14T15:37+0000
2022-05-14T15:37+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأعرب السيسي، "عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها الشيخ زايد آل نهيان".وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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سبوتنيك عربي
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أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يلتقي ابن زايد ويهنئه بتوليه رئاسة دولة الإمارات ويقدم له التعازي برحيل الشيخ خليفة
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وأعرب السيسي، "عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها الشيخ زايد آل نهيان".
وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع
، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
"عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد
، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.