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أمير قطر يزور الإمارات ويعزي محمد بن زايد في مطار أبو ظبي... صور

أمير قطر يزور الإمارات ويعزي محمد بن زايد في مطار أبو ظبي... صور

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في المطار الرئاسي بمدينة أبوظبي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T17:47+0000

2022-05-15T17:47+0000

2022-05-15T17:47+0000

أخبار قطر اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن "أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، قدم التعازي إلى أسرة آل نهيان، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم العائلة والشعب الإماراتي الصبر وحسن العزاء".وأشارت الوكالة إلى أنه عقب ذلك، "غادر الشيخ تميم، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعدد من الشيوخ".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا أمس السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".

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