https://arabic.sputniknews.com/20220515/إيران-بإمكاننا-مضاعفة-صادرات-النفط-إذا-احتاج-السوق-إلى-المزيد-من-الإمدادات-1062262487.html

إيران: بإمكاننا مضاعفة صادرات النفط إذا احتاج السوق إلى المزيد من الإمدادات

إيران: بإمكاننا مضاعفة صادرات النفط إذا احتاج السوق إلى المزيد من الإمدادات

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده لديها القدرة على مضاعفة صادرات النفط إذا كان هناك طلبا كافيا، حتى مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T14:22+0000

2022-05-15T14:22+0000

2022-05-15T14:22+0000

أخبار إيران

اقتصاد

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وأخبر محسن خوجاشمهر العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية الصحفيين يوم السبت في طهران، بأن إيران "ستبذل أقصى جهدها لاستعادة حصتها في سوق النفط الخام وإنعاش عملائها"، حسبما نقلت "بلومبيرغ".بينما لا تنشر إيران أرقاما عن إنتاج النفط أو الصادرات، يقدر المحللون أنها تبيع ما يصل إلى مليون برميل يوميا. تتوقع خطة ميزانية الحكومة مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون برميل للعام حتى مارس/ آذار 2023.تعرضت صادرات الخام الإيراني لضربة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 الذي حد من الأنشطة النووية للبلاد مقابل إعانات اقتصادية، بما في ذلك مبيعات النفط المهمة.سارت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران هذا الأسبوع بشأن محاولات إحياء الاتفاق بشكل أفضل من المتوقع، وفقا لما ذكره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد.وفي سياق منفصل، قال خوجاشمهر إن شركة النفط الوطنية الإيرانية ستوقع اتفاقا مع البنوك وشركات الإنتاج المحلية "في الأشهر القليلة المقبلة" لتطوير المرحلة الثانية من القسمين الشمالي والجنوبي من حقل أزاديجان النفطي لتعزيز الإنتاج في مشروع تبلغ تكلفته 7.5 مليار دولار.

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