https://arabic.sputniknews.com/20220515/بعد-دعوة-السعودية-والكويت-للاستثمار-فيه-مسؤول-إيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-حقل-الدرة-1062245092.html

بعد دعوة السعودية والكويت للاستثمار فيه... مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن حقل "الدرة"

بعد دعوة السعودية والكويت للاستثمار فيه... مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن حقل "الدرة"

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حقل "الدرة/آرش" المشترك للغاز، بعد دعوة السعودية والكويت للاستثمار فيه. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T07:53+0000

2022-05-15T07:53+0000

2022-05-15T07:53+0000

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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن محسن خجستة مهر، مساعد وزير النفط المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أن هنالك قرار لشركة النفط الإيرانية لنقل المنصة وبرج الحفر إلى حقل "الدرة/آرش".وأكد المسؤول الإيراني، محسن خجستة مهر، أن مشروع التطوير المبدئي لحقل "الدرة/آرش" سيبدأ مع نقل برج الحفر.وكان السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، قد أكد يوم الجمعة الماضية، أن بلاده وجهت طلبا رسميا إلى الكويت للتفاوض معها بشأن حقل "الدرة" للغاز في طهران، مجددا استعداد بلاده للحوار مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح إيراني أن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات المتعلقة بحقل الدرة للغاز، بهدف الجلوس مع إيران لاستئناف المفاوضات بين البلدين، من حيث توقفت في العام 2014، مشيرا إلى أن أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني اتصل بنظيره الكويتي أحمد الناصر، من أجل استئناف تلك المفاوضات في طهران، على اعتبار أن الدورة الأخيرة من هذه المفاوضات كانت في الكويت.وذكر السفير الإيراني في الكويت أن المفاوضات بين البلدين حول حقل الدرة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، واستمرت، لافتا إلى أن آخر اجتماع لها جرى في العام 2014 بالكويت.وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت في بيان لها إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/إيران-تطلب-التفاوض-مع-الكويت-بشأن-حقل-الدرة-1062169409.html

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