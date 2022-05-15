https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأردن-يستضيف-المنتدى-العالمي-التاسع-للأرض--1062254979.html

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

أعلن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أن الأردن سيستضيف في 23 من شهر مايو/أيار الجاري، المنتدى العالمي التاسع للأرض، معتبراً أن ذلك يأتي نتيجة... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T12:03+0000

2022-05-15T12:03+0000

2022-05-15T12:03+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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عمان – سبوتنيك. وقال الحنيفات، في بيان صادر عن وزارة الزراعة الأردنية إن "الأردن يستضيف في الثالث والعشرين من الشهر الحالي أكبر تظاهرة من نوعها في الشرق الأوسط وهذا يأتي كون الأردن اليوم يشكل واحة للأمن والأمان ومدى الاحترام العالمي للأردن والذي جاء من خلال السياسة الخارجية لجلالة الملك المعظم والتي تدعم الحضور الدولي الكبير للأردن".وأضاف الحنيفات: "حيث يستضيف الأردن وتحت الرعاية الملكية السامية المنتدى العالمي التاسع للأرض من خلال وزارة الزراعة بالتعاون مع التحالف الدولي للأرض وإيفاد ومؤسسة بذور حيث يستقطب المنتدى 800 ضيف من 150 دولة على مدار ثلاثة أيام في البحر الميت".وبين الحنيفات أن المنتدى سيناقش على مدار أيام المنتدى الثلاثة إطلاق استراتيجية حوكمة وإدارة الأراضي في الأردن وسياسات حوكمة الأراضي في العالم وأهم القضايا والتحديات التي تواجه العالم من تغيرات مناخية وصراعات وأثرها على البيئة والأرض.كما أشار الحنيفات إلى أن المنتدى سيناقش سبل التعامل مع أزمات المياه والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة خاصة أن المنتدى يضم عددا من وزراء الزراعة والمنظمات الدولية وخبراء وأكاديميين وقادة رأي ومختصين من كافة القطاعات ذات الارتباط مع الأرض.وأضاف الحنيفات أن "هذا المنتدى سيكون وسيلة مباشرة للوقوف على أهم التحديات التي تعصف بالمنطقة وأثرها على الأردن والإقليم من أزمة اللجوء والتغيرات المناخية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي سببتها الصراعات في العالم والإقليم".ومن جانبه، بين رائد غريب ممثل مؤسسة بذور الجهة المشتركة في التنظيم للمنتدى في الأردن، أن المنتدى سيضم جلسات مهمة على مدى أيام سيتم خلالها مناقشة تخطيط استخدام الأراضي متعددة المستويات واللامركزية في إدارة الأراضي والتكامل في بناء مجتمع إقليمي متماسك في الاستخدام الأمثل للأراضي، إضافة إلى دعم الشباب والمرأة في استثمار الأراضي ضمن المناطق الريفية. وسيعمل المنتدى على وضع توصيات لقمة المناخ المقبلة في القاهرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/الأردن-يعتمد-استراتيجية-وطنية-للتوسع-في-زراعة-القمح-والشعير-1061080222.html

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