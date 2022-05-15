https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-المصري-مقتل-4-إرهابيين-خلال-مداهمات-في-سيناء-1062250097.html
الجيش المصري: مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمات في سيناء
الجيش المصري: مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمات في سيناء
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن قتل 4 إرهابيين خلال مداهمات لعدد من الأوكار في سيناء. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:31+0000
2022-05-15T10:31+0000
2022-05-15T10:31+0000
الجيش المصري
سيناء
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ووفقا لبيان نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عبر حسابه في "تويتر"، فقد أكد أن الجيش المصري يواصل جهوده فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، معلنا مقتل (4) أفراد تكفيريين"، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم .وكشف المتحدث العسكري عن أن القوات المصرية حاصرت ودمرت عددا من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية .ولفت إلى أن القوات الجوية نجحت فى تدمير (3) عربة دفع رباعي وعدد من الأوكار شمالي سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.وقال: "أثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاماً ناسفاً وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار (TNT)، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و(21) هاتف محمول و(3) لاب توب وتابلت".وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تواصل "جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجة للدولة بعزيمة لاتلين، وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم"، وفقا لنص البيان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش المصري, سيناء
الجيش المصري: مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمات في سيناء
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن قتل 4 إرهابيين خلال مداهمات لعدد من الأوكار في سيناء.
ووفقا لبيان نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عبر حسابه في "تويتر"، فقد أكد أن الجيش المصري يواصل جهوده فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء
، معلنا مقتل (4) أفراد تكفيريين"، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم .
وكشف المتحدث العسكري عن أن القوات المصرية حاصرت ودمرت عددا
من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية .
ولفت إلى أن القوات الجوية نجحت فى تدمير (3) عربة دفع رباعي وعدد من الأوكار شمالي سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، كما تم ضبط (2) أربي جي و(3) رشاش متعدد ومسدس و(60) طلقة أنواع.
وقال: "أثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاماً ناسفاً وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار (TNT)، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة
من مواد الإعاشة، و(21) هاتف محمول و(3) لاب توب وتابلت".
وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تواصل "جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجة للدولة بعزيمة لاتلين، وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم"، وفقا لنص البيان.