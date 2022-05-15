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السعودية… تسجيل أعلى درجة حرارة في جدة
السعودية… تسجيل أعلى درجة حرارة في جدة
سجلت محافظة جدة درجة حرارة قياسية تجاوزت 48 درجة، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المحافظة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:25+0000
2022-05-15T15:25+0000
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وكشف مركز أرصاد مطار الملك عبد العزيز بجدة أن درجة الحرارة التي تم تسجيلها، اليوم الأحد، في الظل وصلت إلى 48.3 درجة مئوية أثناء النهار، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أنها كانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في محافظة جدة، بينما سجل مرصد عرفة في مكة المكرمة 47.5 درجة مئوية في الظل.ولفتت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة العظمى التي يتم تسجيلها في ساعات النهار تتم في الظل وليس تحت ضوء الشمس.يذكر أن درجة الحرارة في جدة نالت اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مغردون إن درجة الحرارة في محافظة جدة قاربت على 50 درجة مئوية.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

السعودية… تسجيل أعلى درجة حرارة في جدة

15:25 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / -
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سجلت محافظة جدة درجة حرارة قياسية تجاوزت 48 درجة، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المحافظة.
وكشف مركز أرصاد مطار الملك عبد العزيز بجدة أن درجة الحرارة التي تم تسجيلها، اليوم الأحد، في الظل وصلت إلى 48.3 درجة مئوية أثناء النهار، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أنها كانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في محافظة جدة، بينما سجل مرصد عرفة في مكة المكرمة 47.5 درجة مئوية في الظل.
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ولفتت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة العظمى التي يتم تسجيلها في ساعات النهار تتم في الظل وليس تحت ضوء الشمس.
يذكر أن درجة الحرارة في جدة نالت اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مغردون إن درجة الحرارة في محافظة جدة قاربت على 50 درجة مئوية.
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