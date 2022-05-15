https://arabic.sputniknews.com/20220515/رغد-صدام-حسين-توجه-رسالة-إلى-محمد-بن-زايد-بعد-توليه-رئاسة-الإمارات-1062263097.html

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى محمد بن زايد بعد توليه رئاسة الإمارات

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى محمد بن زايد بعد توليه رئاسة الإمارات

علقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T14:36+0000

2022-05-15T14:36+0000

2022-05-15T14:36+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقالت رغد، عبر حسابها على تويتر: "سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة"، مضيفة: "حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار".وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا أمس السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم