https://arabic.sputniknews.com/20220515/مرتكب-مذبحة-بوفالو-الأمريكية-ينشر-بيانا-يحمل-شعارا-لمجموعة-آزوف-الإرهابية-1062271338.html
مرتكب مذبحة بوفالو الأمريكية ينشر بيانا يحمل شعارا لكتيبة "آزوف" الإرهابية
مرتكب مذبحة بوفالو الأمريكية ينشر بيانا يحمل شعارا لكتيبة "آزوف" الإرهابية
نشر المراهق البالغ من العمر 18 عاما، والذي قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في سوبر ماركت في مدينة بوفالو الأمريكية يوم السبت، بيانا يتضمن معان عنصرية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:59+0000
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موسكو- سبوتنيك. البيان الذي يعكس تبنيه أفكار "عنصرية البيض"، نُشر قبل ارتكاب الجريمة وظهر فيه رمز "الشمس السوداء"، وهي شعار استخدم قديما في ألمانيا النازية ولاحقا من قبل النازيين الجدد، بما في ذلك كتيبة "آزوف" الأوكرانية الإرهابية.وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، التي نشرت البيان، يعتقد المحققون أن النص أصلي وأن مطلق النار كتبه بنفسه. وحدد البيان كل تفاصيل الجريمة، حتى الأسلحة النارية التي استخدمها مطلق النار، ووصف المراهق نفسه بأنه متعصب للبيض ومعاد للسامية.يتكون تصميم رمز الشمس السوداء من اثني عشر حرفا رونيا، على غرار الرموز المستخدمة لدى القوات النازية في شعارها. يستخدم النازيون الجدد واليمين المتطرف والقوميون المتطرفون البيض رمز الشمس السوداء على نطاق واسع.كما استخدمت كتيبة "آزوف" الأوكرانية الإرهابية، الرمز كجزء من شعارها الرسمي في 2014-2015، ولا يزال بعض المقاتلين يرتدون "الشمس السوداء" كشارة.بالأمس، قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية .ووجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون ويبلغ من العمر 18 عاما، فيما يتعلق بحادث إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html
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مرتكب مذبحة بوفالو الأمريكية ينشر بيانا يحمل شعارا لكتيبة "آزوف" الإرهابية
16:59 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 17:05 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
نشر المراهق البالغ من العمر 18 عاما، والذي قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في سوبر ماركت في مدينة بوفالو الأمريكية يوم السبت، بيانا يتضمن معان عنصرية.
موسكو- سبوتنيك
. البيان الذي يعكس تبنيه أفكار "عنصرية البيض"، نُشر قبل ارتكاب الجريمة وظهر فيه رمز "الشمس السوداء"، وهي شعار استخدم قديما في ألمانيا النازية ولاحقا من قبل النازيين الجدد، بما في ذلك كتيبة "آزوف" الأوكرانية الإرهابية.
وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، التي نشرت البيان، يعتقد المحققون أن النص أصلي وأن مطلق النار كتبه بنفسه. وحدد البيان كل تفاصيل الجريمة
، حتى الأسلحة النارية التي استخدمها مطلق النار، ووصف المراهق نفسه بأنه متعصب للبيض ومعاد للسامية.
يتكون تصميم رمز الشمس السوداء من اثني عشر حرفا رونيا، على غرار الرموز المستخدمة لدى القوات النازية في شعارها. يستخدم النازيون الجدد واليمين المتطرف والقوميون المتطرفون البيض رمز الشمس السوداء على نطاق واسع.
كما استخدمت كتيبة "آزوف" الأوكرانية الإرهابية، الرمز كجزء من شعارها الرسمي في 2014-2015، ولا يزال بعض المقاتلين يرتدون "الشمس السوداء" كشارة.
بالأمس، قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية .
ووجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون
ويبلغ من العمر 18 عاما، فيما يتعلق بحادث إطلاق النار.