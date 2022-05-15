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https://arabic.sputniknews.com/20220515/-السلطات-المغربية-تؤكد-أنها-لن-تسمح-بعودة-التهريب-من-معابر-سبتة-ومليلة-1062266887.html
السلطات المغربية تؤكد أنها لن تسمح بعودة التهريب من معابر سبتة ومليلة
السلطات المغربية تؤكد أنها لن تسمح بعودة التهريب من معابر سبتة ومليلة
نقلت تقارير إعلامية عن السلطات المغربية تأكيدها أنها لن تسمح بعودة أنشطة التهريب مرة أخرى من خلال معابر مدينتي سبتة ومليلة الحدوديتين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:39+0000
2022-05-15T15:39+0000
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ووفقا لموقع هسبريس المغربي، فقد أكد مصدر مسؤول في الحكومة المغربية أن السلطات في الرباط "لن تسمح مطلقا بجعل المعبرين البريين "باب سبتة وبني انصار ممرين لأنشطة تهريب السلع والبضائع".وكان كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة قد اتفقا على استحداث "مركزين جمركيين في المعابر الحدودية لكل من مدينتي سبتة ومليلية، دون تحديد موعد لذلك".الاتفاق الذي جاء خلال محادثات جمعت وزيري خارجية البلدين في المغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، يعد كما ألمح ألباريس نتاجا للبيان المشترك الصادر في الـ7 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد اجتماع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.وقبل ذلك كان وزير الداخلية الإسباني قد أكد فتح معبر "تراخال" ومعبر "بني أنصار" في مدينتي سبتة ومليلية، بداية من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، أمام حاملي بطاقات الإقامة بالمدينتين أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك حاملي "شينغن".كما أوضح أن العمال المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلة بوثائق سارية المفعول سيكون مسموحا لهم بدخول المعبرين بداية من الـ31 من الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/ثروات-هائلة-وراء-التقارب-بين-المغرب-وإسبانيا-هل-تحل-أزمة-ترسيم-الحدود-بين-البلدين-1061747759.html
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا

السلطات المغربية تؤكد أنها لن تسمح بعودة التهريب من معابر سبتة ومليلة

15:39 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / Mosa'ab Elshamyمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Mosa'ab Elshamy
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نقلت تقارير إعلامية عن السلطات المغربية تأكيدها أنها لن تسمح بعودة أنشطة التهريب مرة أخرى من خلال معابر مدينتي سبتة ومليلة الحدوديتين.
ووفقا لموقع هسبريس المغربي، فقد أكد مصدر مسؤول في الحكومة المغربية أن السلطات في الرباط "لن تسمح مطلقا بجعل المعبرين البريين "باب سبتة وبني انصار ممرين لأنشطة تهريب السلع والبضائع".
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
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وكان كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة قد اتفقا على استحداث "مركزين جمركيين في المعابر الحدودية لكل من مدينتي سبتة ومليلية، دون تحديد موعد لذلك".
الاتفاق الذي جاء خلال محادثات جمعت وزيري خارجية البلدين في المغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، يعد كما ألمح ألباريس نتاجا للبيان المشترك الصادر في الـ7 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد اجتماع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ويبدو كما قال الوزير الأسباني أن هناك "رغبة مشتركة في أن تتم عملية إعادة تنشيط الحدود البرية بطريقة منظمة وتدريجية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو البضائع".

وقبل ذلك كان وزير الداخلية الإسباني قد أكد فتح معبر "تراخال" ومعبر "بني أنصار" في مدينتي سبتة ومليلية، بداية من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، أمام حاملي بطاقات الإقامة بالمدينتين أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك حاملي "شينغن".
كما أوضح أن العمال المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلة بوثائق سارية المفعول سيكون مسموحا لهم بدخول المعبرين بداية من الـ31 من الشهر الجاري.
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