https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئيس-البيلاروسي-الغرب-يحاول-إطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-بهدف-إضعاف-روسيا-1062301239.html

الرئيس البيلاروسي: الغرب يحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا

الرئيس البيلاروسي: الغرب يحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، خلال قمة زعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن بلاده تلاحظ الرغبة الغربية في إطالة أمد الحرب والصراع في... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T13:16+0000

2022-05-16T13:16+0000

2022-05-16T13:16+0000

روسيا

بيلاروس

ألكسندر لوكاشينكو

الأمن الجماعي

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موسكو - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في موسكو إن "بيلاروس تلاحظ رغبة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا قدر الإمكان، حتى الآن نلاحظ في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، الرغبة في إطالة أمد الصراع. من أجل ذلك، يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا؛ الأهداف معروفة، هي إضعاف روسيا قدر الإمكان، وإغراقها في الحرب، كما يقولون؛ ويمكن جعلها تشتعل على نطاق واسع. ونحن نشهد هذا أيضا".وأشار إلى أن أخطر اتجاه في أوكرانيا اليوم هو محاولات تقطيع أوصالها؛ تم بالفعل إنشاء آلاف الوحدات لدخول أوكرانيا تحت ستار قوات حفظ السلام و "حمايتها".وأضاف "كان من المتوقع أن يستغل الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، اقتراح روسيا لبدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية. عاجلاً أم آجلاً في المستقبل المنظور، ستبدأ هذه العملية على أي حال، لكن السؤال، ما سيتبقى من أوكرانيا ومنطقتنا بحلول ذلك الوقت".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/قادة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يبحثون-في-موسكو-التعاون-العسكري-والأمن-البيولوجي-1062295543.html

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روسيا, بيلاروس, ألكسندر لوكاشينكو, الأمن الجماعي