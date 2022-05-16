تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:57 GMT 16.05.2022
07:57 GMT 16.05.2022
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات عدة انفجارات من ضواحي مدينة خيرسون، جراء إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لأهداف معادية.
07:49 GMT 16.05.2022
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير:
◾️168 طائرة
◾️125طائرة هليكوبتر
◾️889مركبة جوية بدون طيار
◾️307 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات
◾️3108 دبابة ومركبات قتالية مدرعة
◾️381قاذفة صواريخ
◾️1529مدفعية ميدانية ومدافع هاون
◾️2949 مركبة عسكرية خاصة
07:47 GMT 16.05.2022
07:47 GMT 16.05.2022
الدفاع الروسية: الصواريخ والمدفعية الروسية تضرب 325 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية.
07:31 GMT 16.05.2022
07:24 GMT 16.05.2022
خطيب زادة: دور موسكو في المفاوضات النووية قد يتأثر بالحرب في أوكرانيا والخلاف مع الغرب
قال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن الدور الروسي في المفاوضات حول العودة للامتثال بالاتفاق النووي قد يتأثر بالعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والخلاف الروسي مع الغرب على خلفية ذلك.
07:13 GMT 16.05.2022
القوات الروسية تعثر على قاذفات قنابل أجنبية في منطقة خاركوف في أماكن كان يسيطر عليها القوميين الأوكرانيين المتطرفين
خلال أنشطة الاستطلاع، عثرت القوات الروسية على "آر بي جي 76" البولندي، "آر بي جي 75" السويدية، 4 قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، صواريخ بريطانية محمولة مضادة للدبابات موجهة.
07:10 GMT 16.05.2022
07:10 GMT 16.05.2022
ريابكوف: نحن ننظر إلى الوضع ككل. الوضع بالطبع يتغير جذرياً في ضوء ما يحدث. في الآونة الأخيرة، تم الإدلاء بتصريحات من جانبنا على مختلف المستويات. كل هذا يعد انعكاسًا للخطأ والتشوه الذي يحدث في العالم من قبل الدوائر السياسية في الغرب، وخاصة في بلدان شمال أوروبا. من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار [انضمامهما لحلف الناتو].
07:02 GMT 16.05.2022
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يكونوا قادرين النفط الروسي في 16 مايو بسبب خلافات خطيرة
07:00 GMT 16.05.2022
وزيرة خارجية كندا قبيل الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا: متحدين ضد روسيا وعزلها اقتصاديا وسياسيا ودوليا وسنناقش مجال الطاقة والأمن الغذائي
07:00 GMT 16.05.2022
06:47 GMT 16.05.2022
خدمة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": أكثر من 1.3 مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا بالفعل إلى روسيا حتى الآن
06:40 GMT 16.05.2022
ريابكوف: رد الفعل الروسي على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على خطواتهم القادمة
06:39 GMT 16.05.2022
ريابكوف: لن يتم تعزيز الأمن في السويد وفنلندا بعد الانضمام إلى الناتو
06:16 GMT 16.05.2022
قال قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، أن مجموعة من 10 أشخاص يرفعون أعلام بيضاء من مصنع آزوفستال.
06:16 GMT 16.05.2022