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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062285080.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:22+0000
2022-05-16T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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القوات الروسية توجه ضربة صاروخية لمنشآت عسكرية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

07:22 GMT 16.05.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:57 GMT 16.05.2022
ميناء ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
محررو دونباس ينتزعون سفن المدفعية من القوات الأوكرانية
07:46 GMT
07:57 GMT 16.05.2022
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات عدة انفجارات من ضواحي مدينة خيرسون، جراء إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لأهداف معادية.
07:49 GMT 16.05.2022
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير:
◾️168 طائرة
◾️125طائرة هليكوبتر
◾️889مركبة جوية بدون طيار
◾️307 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات
◾️3108 دبابة ومركبات قتالية مدرعة
◾️381قاذفة صواريخ
◾️1529مدفعية ميدانية ومدافع هاون
◾️2949 مركبة عسكرية خاصة
07:47 GMT 16.05.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة سو-24 أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني
07:44 GMT
07:47 GMT 16.05.2022
الدفاع الروسية: الصواريخ والمدفعية الروسية تضرب 325 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية.
07:31 GMT 16.05.2022
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
07:27 GMT
07:24 GMT 16.05.2022
خطيب زادة: دور موسكو في المفاوضات النووية قد يتأثر بالحرب في أوكرانيا والخلاف مع الغرب
قال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن الدور الروسي في المفاوضات حول العودة للامتثال بالاتفاق النووي قد يتأثر بالعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والخلاف الروسي مع الغرب على خلفية ذلك.
07:13 GMT 16.05.2022
القوات الروسية تعثر على قاذفات قنابل أجنبية في منطقة خاركوف في أماكن كان يسيطر عليها القوميين الأوكرانيين المتطرفين
خلال أنشطة الاستطلاع، عثرت القوات الروسية على "آر بي جي 76" البولندي، "آر بي جي 75" السويدية، 4 قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، صواريخ بريطانية محمولة مضادة للدبابات موجهة.
07:10 GMT 16.05.2022
السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
السفير الإيراني: نعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا
07:03 GMT
07:10 GMT 16.05.2022
ريابكوف: نحن ننظر إلى الوضع ككل. الوضع بالطبع يتغير جذرياً في ضوء ما يحدث. في الآونة الأخيرة، تم الإدلاء بتصريحات من جانبنا على مختلف المستويات. كل هذا يعد انعكاسًا للخطأ والتشوه الذي يحدث في العالم من قبل الدوائر السياسية في الغرب، وخاصة في بلدان شمال أوروبا. من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار [انضمامهما لحلف الناتو].
07:02 GMT 16.05.2022
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يكونوا قادرين النفط الروسي في 16 مايو بسبب خلافات خطيرة
07:00 GMT 16.05.2022
وزيرة خارجية كندا قبيل الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا: متحدين ضد روسيا وعزلها اقتصاديا وسياسيا ودوليا وسنناقش مجال الطاقة والأمن الغذائي
07:00 GMT 16.05.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
الخارجية الروسية توضح رد فعل البلاد على انضمام فنلندا والسويد للناتو
06:58 GMT
06:47 GMT 16.05.2022
خدمة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": أكثر من 1.3 مليون لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا بالفعل إلى روسيا حتى الآن
06:40 GMT 16.05.2022
ريابكوف: رد الفعل الروسي على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على خطواتهم القادمة
06:39 GMT 16.05.2022
ريابكوف: لن يتم تعزيز الأمن في السويد وفنلندا بعد الانضمام إلى الناتو
06:16 GMT 16.05.2022
قال قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، أن مجموعة من 10 أشخاص يرفعون أعلام بيضاء من مصنع آزوفستال.
06:16 GMT 16.05.2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مسؤول عسكري: خروج مجموعة من المسلحين رافعين أعلاما بيضاء من مصنع "آزوفستال"
05:52 GMT
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