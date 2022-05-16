تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

القوات الروسية تعثر على قاذفات قنابل أجنبية في منطقة خاركوف في أماكن كان يسيطر عليها القوميين الأوكرانيين المتطرفين

خلال أنشطة الاستطلاع، عثرت القوات الروسية على "آر بي جي 76" البولندي، "آر بي جي 75" السويدية، 4 قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، صواريخ بريطانية محمولة مضادة للدبابات موجهة.