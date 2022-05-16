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إعلام محلي: وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس
https://arabic.sputniknews.com/20220516/تعيين-وزير-العمل-الفرنسي-رئيسا-للوزراء-1062308707.html
إعلام محلي: وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس
إعلام محلي: وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس
كشفت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن وزيرة العمل، إليزابيت بورن، ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، مع بدءالرئيس... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:27+0000
2022-05-16T15:41+0000
العالم
أخبار فرنسا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الشبكة، "بحسب معلوماتنا، وزيرة العمل، إليزابيت بورن، موجودة في الإليزيه، وسوف يتم تعيينها رئيسة وزراء".وقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقالة رئيس الحكومة، جان كاستكس، التي تقدم بها اليوم الاثنين، مع بدء ماكرون فترة رئاسية ثانية.ونشر قصر الإليزيه، "جان كاستكس قدم استقالة الحكومة اليوم، إلى رئيس الجمهورية"، موضحة أن الرئيس قبل الاستقالة".وتابع الإليزيه، بالقول إن كاستكس سيتابع، مع أفراد حكومته معالجة الأمور الجارية حتى تعيين حكومة جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/ماكرون-إعادة-انتخابي-تأتي-في-فترة-خوف-وتصدعات-1061947265.html
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العالم, أخبار فرنسا

إعلام محلي: وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس

15:27 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 16.05.2022)
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن
وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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كشفت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن وزيرة العمل، إليزابيت بورن، ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، مع بدءالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون فترة رئاسية ثانية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الشبكة، "بحسب معلوماتنا، وزيرة العمل، إليزابيت بورن، موجودة في الإليزيه، وسوف يتم تعيينها رئيسة وزراء".
وقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقالة رئيس الحكومة، جان كاستكس، التي تقدم بها اليوم الاثنين، مع بدء ماكرون فترة رئاسية ثانية.
ونشر قصر الإليزيه، "جان كاستكس قدم استقالة الحكومة اليوم، إلى رئيس الجمهورية"، موضحة أن الرئيس قبل الاستقالة".
وتابع الإليزيه، بالقول إن كاستكس سيتابع، مع أفراد حكومته معالجة الأمور الجارية حتى تعيين حكومة جديدة.
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
ماكرون: إعادة انتخابي تأتي في فترة "خوف وتصدعات"
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