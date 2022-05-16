https://arabic.sputniknews.com/20220516/غوتيريش-يصف-مقتل-10-مدنيين-في-هجوم-نيويورك-بـ-العمل-الحقير-1062310141.html
غوتيريش يصف مقتل 10 مدنيين في هجوم نيويورك بـ "العمل الحقير"
غوتيريش يصف مقتل 10 مدنيين في هجوم نيويورك بـ "العمل الحقير"
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجوم الذي شهدته ولاية نيويورك الأمريكية، هو "عمل حقير". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T16:01+0000
2022-05-16T16:01+0000
2022-05-16T16:01+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك تعليقا على مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار شهدته مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، السبت الماضي.وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "مقتل 10 أشخاص في نيويورك هو عمل حقير نابع من عنصرية عنيفة متطرفة".وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه العميقة لعائلات الضحايا.ووقع إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، ونتج عنه مصرع 10 أشخاص، بينما قالت تقارير إخبارية إن المهاجم كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.يذكر أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على شاب أبيض، 18 عاما، تقول إنه المتهم في تنفيذ الهجوم ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.وقال مسؤولون فيدراليون إنه يتم اعتبار الهجوم جريمة كراهية، وعمل "تطرف عنيف بدوافع عنصرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/اتهام-شاب-ذي-18-عاما-في-حادث-إطلاق-النار-الجماعي-في-بوفالو-الأمريكية-لتنفيذ-الاستبدال-العظيم-1062243434.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
غوتيريش يصف مقتل 10 مدنيين في هجوم نيويورك بـ "العمل الحقير"
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجوم الذي شهدته ولاية نيويورك الأمريكية، هو "عمل حقير".
جاء ذلك تعليقا على مقتل 10 أشخاص
في إطلاق نار شهدته مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، السبت الماضي.
وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "مقتل 10 أشخاص في نيويورك هو عمل حقير نابع من عنصرية عنيفة متطرفة".
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه العميقة لعائلات الضحايا.
ووقع إطلاق نار
بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، ونتج عنه مصرع 10 أشخاص، بينما قالت تقارير إخبارية إن المهاجم كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.
يذكر أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على شاب أبيض، 18 عاما، تقول إنه المتهم في تنفيذ الهجوم ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.
وقال مسؤولون فيدراليون إنه يتم اعتبار الهجوم جريمة كراهية
، وعمل "تطرف عنيف بدوافع عنصرية".