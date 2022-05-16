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لحظة القبض على منفذ هجوم بوفالو في نيويورك... فيديو
لحظة القبض على منفذ هجوم بوفالو في نيويورك... فيديو
رصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية لحظة القبض على المشتبه به في هجوم مدينة بوفالو الأمريكية، الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T21:50+0000
2022-05-16T21:50+0000
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وقالت الشبكة الأمريكية إنها حصلت على فيديو حصري يرصد لحظة القبض على المشتبه به بواسطة قوات الشرطة عقب إطلاق النار.ووقع إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت الماضي، ونتج عنه مقتل 10 أشخاص، بينما قالت تقارير إخبارية إن المهاجم كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.وذكر الفيديو الذي نشرته الشبكة ذلك أثناء رصد لحظة القبض على المشتبه به.وألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب أبيض، 18 عاما، وقالت إنه المتهم في تنفيذ الهجوم ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، بينما قال مسؤولون فيدراليون إن الهجوم يوصف بأنه جريمة كراهية، وعمل "تطرف عنيف بدوافع عنصرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مرتكب-مذبحة-بوفالو-الأمريكية-ينشر-بيانا-يحمل-شعارا-لمجموعة-آزوف-الإرهابية-1062271338.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

لحظة القبض على منفذ هجوم بوفالو في نيويورك... فيديو

21:50 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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رصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية لحظة القبض على المشتبه به في هجوم مدينة بوفالو الأمريكية، الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص.
وقالت الشبكة الأمريكية إنها حصلت على فيديو حصري يرصد لحظة القبض على المشتبه به بواسطة قوات الشرطة عقب إطلاق النار.
ووقع إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت الماضي، ونتج عنه مقتل 10 أشخاص، بينما قالت تقارير إخبارية إن المهاجم كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.
وذكر الفيديو الذي نشرته الشبكة ذلك أثناء رصد لحظة القبض على المشتبه به.
فوج آزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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أمس, 16:59 GMT
وألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب أبيض، 18 عاما، وقالت إنه المتهم في تنفيذ الهجوم ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، بينما قال مسؤولون فيدراليون إن الهجوم يوصف بأنه جريمة كراهية، وعمل "تطرف عنيف بدوافع عنصرية".
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