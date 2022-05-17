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https://arabic.sputniknews.com/20220517/في-أول-تغريدة-منذ-وفاة-أخيه-محمد-بن-زايد-الأمانة-ثقيلة-1062360361.html
في أول تغريدة منذ وفاة أخيه... محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة
في أول تغريدة منذ وفاة أخيه... محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة
غرد رئيس دولة الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ إعلان وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد السابق، قائلا... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:12+0000
2022-05-17T17:18+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وفي تغريدة تضمنت صورتين؛ الأولى للرئيس السابق مع خليفة مع الأب ومؤسس دولة الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان، والثانية للشيخ محمد الرئيس الحالي مع أخيه الراحل خليفة.ونعا محمد بن زايد أخاه الراحل في تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا ووصي أمتنا، وكان محبوبا للغاية وسيُفتقد بشدة، لكن إرثه الرائع سوف يستمر إلى الأبد، لعل الله يمنحه السلام الأبدي".أعلنت الإمارات، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.ويوم السبت، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

في أول تغريدة منذ وفاة أخيه... محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة

17:12 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 17:18 GMT 17.05.2022)
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABI
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غرد رئيس دولة الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ إعلان وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد السابق، قائلا إن "الأمانة ثقيلة"، في إشارة لتوليه مسؤولية البلاد.
وفي تغريدة تضمنت صورتين؛ الأولى للرئيس السابق مع خليفة مع الأب ومؤسس دولة الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان، والثانية للشيخ محمد الرئيس الحالي مع أخيه الراحل خليفة.
ونعا محمد بن زايد أخاه الراحل في تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا ووصي أمتنا، وكان محبوبا للغاية وسيُفتقد بشدة، لكن إرثه الرائع سوف يستمر إلى الأبد، لعل الله يمنحه السلام الأبدي".
أعلنت الإمارات، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
مشاهدة
15 مايو, 10:51 GMT
كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
ويوم السبت، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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