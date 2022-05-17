https://arabic.sputniknews.com/20220517/في-أول-تغريدة-منذ-وفاة-أخيه-محمد-بن-زايد-الأمانة-ثقيلة-1062360361.html

في أول تغريدة منذ وفاة أخيه... محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة

في أول تغريدة منذ وفاة أخيه... محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة

غرد رئيس دولة الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ إعلان وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد السابق، قائلا... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T17:12+0000

2022-05-17T17:12+0000

2022-05-17T17:18+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062193253_0:132:2600:1595_1920x0_80_0_0_b4e6690f8931e12db9a7aac09f3cd24c.jpg

وفي تغريدة تضمنت صورتين؛ الأولى للرئيس السابق مع خليفة مع الأب ومؤسس دولة الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان، والثانية للشيخ محمد الرئيس الحالي مع أخيه الراحل خليفة.ونعا محمد بن زايد أخاه الراحل في تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا ووصي أمتنا، وكان محبوبا للغاية وسيُفتقد بشدة، لكن إرثه الرائع سوف يستمر إلى الأبد، لعل الله يمنحه السلام الأبدي".أعلنت الإمارات، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.ويوم السبت، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم