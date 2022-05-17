https://arabic.sputniknews.com/20220517/ماسك-في-أقوى-هجوم-على-بايدن-لم-ينجز-الكثير-ويعتمد-على-التلقين-في-أحاديثه-1062357727.html
ماسك في أقوى هجوم على بايدن: لم ينجز الكثير ويعتمد على التلقين في أحاديثه
ماسك في أقوى هجوم على بايدن: لم ينجز الكثير ويعتمد على التلقين في أحاديثه
انتقد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه شخص يقرأ فقط من المُلقن وإن إدارته فشلت في إنجاز الكثير. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:03+0000
2022-05-17T16:03+0000
2022-05-17T16:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
دونالد ترامب
جو بايدن
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg
وقال ماسك في بودكاست سُجل مساء الاثنين خلال القمة الشاملة: "من الصعب معرفة ما يفعله بايدن لأكون صريحا تماما"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأضاف: "الرئيس الحقيقي هو من يتحكم في المُلقن، الطريق إلى السلطة هو الطريق إلى الملقن. أشعر أنه إذا اعتمد شخص ما عن طريق الخطأ على الملقن، فسيكون مثل أنكورمان (قارئ النشرة)"."أنكورمان" هو فيلم أمريكي من إنتاج عام 2004 عن مذيع أخبار يقرأ أي شيء مكتوب على الملقن حتى لو أفسد حياته المهنية.وانتقد ماسك الرئيس الأمريكي مرارا، وبدا منزعجا من حقيقة أن بايدن استضاف العديد من صانعي السيارات الكهربائية في البيت الأبيض، لكنه استبعد "تسلا".في فبراير/ شباط، اتهم ماسك بايدن بتجاهل "تسلا" لصالح شركات صناعة السيارات القديمة. في وقت من الأوقات، وصف ماسك بايدن في تغريدة له بأنه "دمية جورب رطبة في شكل بشري". ذكرت تقارير أن بايدن وفريقه غضبوا بسبب انتقادات ماسك.وقال ماسك في حديث الاثنين: "هذه الإدارة، لا يبدو أنها أنجزت الكثير. إدارة ترامب، إذا تركت ترامب جانبا، كان هناك الكثير من الأشخاص في الإدارة الذين كانوا فعالين في إنجاز الأمور، لكن يبدو أن هذه الإدارة ليس لديها الدافع لإنجاز المهام، هذا هو انطباعي".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/إيلون-ماسك-يهاجم-ترامب-وبايدن-ويكشف-عن-الرئيس-الذي-يفضله-في-2024-1062170521.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, جو بايدن
ماسك في أقوى هجوم على بايدن: لم ينجز الكثير ويعتمد على التلقين في أحاديثه
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انتقد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه شخص يقرأ فقط من المُلقن وإن إدارته فشلت في إنجاز الكثير.
وقال ماسك في بودكاست سُجل مساء الاثنين خلال القمة الشاملة: "من الصعب معرفة ما يفعله بايدن
لأكون صريحا تماما"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأضاف: "الرئيس الحقيقي هو من يتحكم في المُلقن، الطريق إلى السلطة هو الطريق إلى الملقن. أشعر أنه إذا اعتمد شخص ما عن طريق الخطأ على الملقن، فسيكون مثل أنكورمان (قارئ النشرة)".
"أنكورمان" هو فيلم أمريكي من إنتاج عام 2004 عن مذيع أخبار يقرأ أي شيء مكتوب على الملقن حتى لو أفسد حياته المهنية.
وانتقد ماسك الرئيس الأمريكي مرارا، وبدا منزعجا من حقيقة أن بايدن استضاف العديد من صانعي السيارات الكهربائية في البيت الأبيض، لكنه استبعد "تسلا".
في فبراير/ شباط، اتهم ماسك بايدن بتجاهل "تسلا" لصالح شركات صناعة السيارات القديمة. في وقت من الأوقات، وصف ماسك بايدن في تغريدة له بأنه "دمية جورب رطبة في شكل بشري
". ذكرت تقارير أن بايدن وفريقه غضبوا بسبب انتقادات ماسك.
وقال ماسك في حديث الاثنين: "هذه الإدارة، لا يبدو أنها أنجزت الكثير. إدارة ترامب، إذا تركت ترامب جانبا
، كان هناك الكثير من الأشخاص في الإدارة الذين كانوا فعالين في إنجاز الأمور، لكن يبدو أن هذه الإدارة ليس لديها الدافع لإنجاز المهام، هذا هو انطباعي".