https://arabic.sputniknews.com/20220517/موقع-التواصل-الاجتماعي-الروسي-فكونتاكتي-يطلق-تطبيقا-منفصلا-للاتصالات-والمحادثات-1062331993.html
موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" يطلق تطبيقا منفصلا للاتصالات والمحادثات
موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" يطلق تطبيقا منفصلا للاتصالات والمحادثات
أطلق موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" تطبيقا منفصلا للاتصالات والمحادثات، حسبما ذكرت الشركة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:37+0000
2022-05-17T10:37+0000
2022-05-17T10:37+0000
منوعات
روسيا
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وجاء في بيان الشركة: "أطلقت الشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي" تطبيقا منفصلا للهاتف المحمول "VK Messenger " حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الدردشات الجماعية لأكثر من 1000 شخص، بالإضافة لخاصية إخفاء الرسائل والمكالمات الصوتية والمرئية دون قيود".ومن ضمن الميزات الأخرى للتطبيق "القدرة على تسجيل الرسائل الصوتية وقراءة النصوص الخاصة بهم، وإرسال الموسيقى والملصقات والصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الملفات التي يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، ومشاركة تحديد الموقع الجغرافي، وتحويل الأموال".كما يمكن لمستخدمي "ماسنجر فكونتاكتي" الوصول إلى ميزات غير متوفرة في التطبيق الرئيسي: القدرة على إخفاء آخر وقت نشاط، بالإضافة لإخفاء جميع الرسائل بعد فترة، والقدرة على تغيير تصميم التطبيق بالكامل والمحادثات الفردية، بما في ذلك الخلفيات وحجم الخط.يذكر أن "فكونتاكتي" موقع ويب للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانا، مشابه تقريبا لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويعدّ الموقع من المواقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب. تأسس سنة 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, روسيا
موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" يطلق تطبيقا منفصلا للاتصالات والمحادثات
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أطلق موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" تطبيقا منفصلا للاتصالات والمحادثات، حسبما ذكرت الشركة.
وجاء في بيان الشركة: "أطلقت الشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي" تطبيقا منفصلا للهاتف المحمول "VK Messenger " حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الدردشات الجماعية لأكثر من 1000 شخص، بالإضافة لخاصية إخفاء الرسائل والمكالمات الصوتية والمرئية دون قيود".
ومن ضمن الميزات الأخرى للتطبيق
"القدرة على تسجيل الرسائل الصوتية وقراءة النصوص الخاصة بهم، وإرسال الموسيقى والملصقات والصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الملفات التي يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، ومشاركة تحديد الموقع الجغرافي، وتحويل الأموال".
كما يمكن لمستخدمي "ماسنجر فكونتاكتي" الوصول إلى ميزات غير متوفرة في التطبيق الرئيسي: القدرة على إخفاء آخر وقت نشاط، بالإضافة لإخفاء جميع الرسائل بعد فترة، والقدرة على تغيير تصميم التطبيق بالكامل والمحادثات الفردية، بما في ذلك الخلفيات وحجم الخط.
يذكر أن "فكونتاكتي" موقع ويب للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانا، مشابه تقريبا لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
. ويعدّ الموقع من المواقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب. تأسس سنة 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية.