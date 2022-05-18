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أمير الكويت يوجه رسالة إلى الرئيس اللبناني بعد نجاح الانتخابات
أمير الكويت يوجه رسالة إلى الرئيس اللبناني بعد نجاح الانتخابات
وجه أمير الكويت نواف الجابر الصباح رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية في البلاد. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:09+0000
2022-05-18T11:09+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وقالت الوكالة إن أمير الكويت بعث برقية تهنئة بمناسبة نجاح الانتخابات اللبنانية لكل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.وفي رسالته، عبر أمير الكويت عن تهانيه إلى لبنان حكومة وشعبا بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية.كما وجه كل من نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، رسالة مماثلة إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بهذه المناسبة.وتجري الانتخابات النيابية في لبنان كل 4 سنوات، من أجل انتخاب 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.ومن المنتظر أن ينتخب البرلمان الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2016، وتنتهي ولاية عون، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/رسميا-أسماء-النواب-الفائزين-في-انتخابات-البرلمان-اللبناني-2022-1062327576.html
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العالم العربي, أخبار لبنان

أمير الكويت يوجه رسالة إلى الرئيس اللبناني بعد نجاح الانتخابات

11:09 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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وجه أمير الكويت نواف الجابر الصباح رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن أمير الكويت بعث برقية تهنئة بمناسبة نجاح الانتخابات اللبنانية لكل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وفي رسالته، عبر أمير الكويت عن تهانيه إلى لبنان حكومة وشعبا بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية.
كما وجه كل من نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، رسالة مماثلة إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بهذه المناسبة.
وتجري الانتخابات النيابية في لبنان كل 4 سنوات، من أجل انتخاب 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
العملية الانتخابية النيابية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
رسميا.. أسماء النواب الفائزين في انتخابات البرلمان اللبناني 2022
أمس, 09:00 GMT
ومن المنتظر أن ينتخب البرلمان الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2016، وتنتهي ولاية عون، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
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