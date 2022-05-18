https://arabic.sputniknews.com/20220518/بعد-تصريحها-عن-شيرين-أبو-عاقلة-أحمد-الطيبي-يهاجم-عضوة-بالكنيست-ويصفها-بـالقذرة-1062404490.html
بعد تصريحها عن شيرين أبو عاقلة.. أحمد الطيبي يهاجم عضوة بالكنيست ويصفها بـ"القذرة"
بعد تصريحها عن شيرين أبو عاقلة.. أحمد الطيبي يهاجم عضوة بالكنيست ويصفها بـ"القذرة"
نشبت مشادة كلامية حادة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بين رئيسة لجنة الأمن الداخلي ميراف بن آري، وعضو القائمة المشتركة، أحمد الطيبي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:47+0000
2022-05-18T18:47+0000
2022-05-18T18:47+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الطيبي، العضو الفلسطيني بالكنيست عن القائمة المشتركة، قد هاجم ميراف بن آري من حزب "يوجد مستقبل" واصفا إياها بـ"القذرة".وفي كلمة له عن الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، والتي اغتيلت الأربعاء الماضي، هاجم الطيبي ميراف بن آري، على خلفية وصفها لأبو عاقلة برفضها التعبير عن حزنها على مقتل المراسلة الفلسطينية بقناة الجزيرة القطرية، بدعوى أنها "ليست آسفة على موتها".ووصف عضو القائمة المشتركة بالكنيست، أحمد الطيبي، ميراف بن آري، بأنها "حثالة البشر" وذلك خلال جلسة بالكنيست. وفي المقابل، أعربت بن آري عن صدمتها من تصريحات الطيبي، موضحة أنها ستتناول الأمر مع المستشار القانوني للكنيست.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
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سبوتنيك عربي
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
بعد تصريحها عن شيرين أبو عاقلة.. أحمد الطيبي يهاجم عضوة بالكنيست ويصفها بـ"القذرة"
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نشبت مشادة كلامية حادة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بين رئيسة لجنة الأمن الداخلي ميراف بن آري، وعضو القائمة المشتركة، أحمد الطيبي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الطيبي، العضو الفلسطيني بالكنيست عن القائمة المشتركة، قد هاجم ميراف بن آري من حزب "يوجد مستقبل" واصفا إياها بـ"القذرة".
وفي كلمة له عن الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة
، والتي اغتيلت الأربعاء الماضي، هاجم الطيبي ميراف بن آري، على خلفية وصفها لأبو عاقلة برفضها التعبير عن حزنها على مقتل المراسلة الفلسطينية بقناة الجزيرة القطرية، بدعوى أنها "ليست آسفة على موتها".
ووصف عضو القائمة المشتركة بالكنيست، أحمد الطيبي، ميراف بن آري، بأنها "حثالة البشر" وذلك خلال جلسة بالكنيست. وفي المقابل، أعربت بن آري عن صدمتها من تصريحات الطيبي، موضحة أنها ستتناول الأمر مع المستشار القانوني للكنيست.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.