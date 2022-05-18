فيديو مسرب لمسؤول كبير في "تويتر" يسخر فيه من إيلون ماسك
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو مسرب صوره صحفي أمريكي بطريقة سرية لمسؤول كبير في شركة "تويتر"، يتحدث ويسخر فيه من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وحسب موقع "Project Veritas" الذي نشر المقطع المصور، انتقد أحد كبار المسؤولين بالشركة ويدعى أليكس مارتينيز ماسك، لافتا إلى أن المنصة الشهيرة لا تؤمن بحرية التعبير.
Wow! 👀 BREAKING: @Twitter Lead Client Partner Says Woke “Ideology” Responsible For Inability to “Profit”; Affirms Twitter Not Here “To Give People Free Speech”; Refuses Taking @ElonMusk “Seriously” Due to “Asperger’s” Making Him “Special”#TwitterExposed pic.twitter.com/Kx0lGqd43P— Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) May 17, 2022
كما سخر من ماسك، معتبراً أن لديه متلازمة أسبرغر (أحد اضطرابات طيف التوحد).
وفي الفيديو المسرب، يقول مارتينيز: "لديه (ماسك) أسبرغر ... لذا فهو مميز.. ونحن كلنا نعلم ذلك.. وهذا جيد، لذا فلا عجب أنه سيتفوه ببعض الأمور المجنونة لأنه شخص مميز".
وكشف أن المنصة "لا تحقق أرباحاً في الوقت الحالي". وتابع: "لذلك، سأقول إن الأيديولوجيا، هي ما دفعنا إلى عدم تحقيق الربح".
وأضاف: "لا ينبغي أن يكون للناس الحق أو الحرية في قول كل ما يريدون"، مشيراً إلى أن "تويتر يعمل كشرطة للعالم لأنه يعرف ما هو الأفضل لكوكب الأرض".
13 مايو, 07:12 GMT
وتابع "الباقون منا الذين كانوا هنا (أي من الذين يعملون في المنصة) يؤمنون بما هو مفيد للكوكب وليس بمنح الناس حرية التعبير".
وزعم أن "الناس لا يعرفون كيف يتخذون قرارا عقلانياً إذا لم يقم أحد آخر بذلك"، مضيفا: "يجب تصحيح الأشياء التي من المفترض أن تظهر في العلن وللعامة، أليس كذلك؟".
وأوضح أن "تويتر لا تؤمن بحرية الكلام فيما إيلون يؤمن بحرية التعبير"، وأردف: "وظائفنا على المحك، إنه رأسمالي ولم نكن نعمل بالفعل كرأسماليين".
يشار إلى أن متلازمة "أسبرغر" هي أحد اضطرابات طيف التوحد، ويُظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، مع رغبات وأنماط سلوكية مقيدة ومكررة.
وكان موقع "Project Veritas" أصدر الجزء الأول من الفيديو السري يوم الاثنين الماضي، لكبير مهندسي تويتر سيرو موروغيسان الذي انتقد ماسك واعترف بأن عملاق التكنولوجيا لا يؤمن بحرية التعبير.
BREAKING: Twitter Senior Engineer says “Twitter Does Not Believe in Free Speech”, admits employees are “Commie as F**k”and they tried to “revolt against” @ElonMusk’s takeover bid.#TwitterExposed pic.twitter.com/PjFWhzicBZ— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 16, 2022