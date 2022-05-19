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https://arabic.sputniknews.com/20220519/إيران-تبدي-استعدادها-لإجراء-محادثات-بشأن-سوريا-ضمن-صيغة-أستانا-في-طهران-1062436852.html
إيران تبدي استعدادها لإجراء محادثات بشأن سوريا ضمن "صيغة أستانا" في طهران
إيران تبدي استعدادها لإجراء محادثات بشأن سوريا ضمن "صيغة أستانا" في طهران
قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن الجانب الإيراني مستعد لإجراء محادثات بشأن سوريا في إطار "صيغة أستانا" بمشاركة رئيسي دولتي روسيا... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:48+0000
2022-05-19T13:48+0000
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وأضاف جلالي لـ "سبوتنيك" أن "عملية التفاوض بصيغة أستانا على مستوى قادة الدول المشاركة فيها ستعقد في إيران. وقد أعلنا بالفعل أننا مستعدون لعقد هذه القمة في إيران بمشاركة فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان".وأشار جلالي إلى أن التعليق الطويل للمفاوضات ناتج عن انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "أعتقد أن هذه القمة يمكن أن تعقد عندما يتوصل الرؤساء الثلاثة إلى اتفاق، وإيران مستعدة لعقد هذه القمة على مستوى قادة روسيا وتركيا وإيران".وكانت اللجنة الدستورية السورية اختتمت أعمال الجولة السابعة التي جرت برعاية الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، في مدينة جنيف السويسرية، في 25 من آذار/مارس الماضي، من دون أي توافقات، وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/اجتماع-روسي-سوري-في-موسكو-لمناقشة-الوضع-في-سوريا-واجتماعات-أستانا-1061910103.html
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العالم, إيران, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

إيران تبدي استعدادها لإجراء محادثات بشأن سوريا ضمن "صيغة أستانا" في طهران

13:48 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي
السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن الجانب الإيراني مستعد لإجراء محادثات بشأن سوريا في إطار "صيغة أستانا" بمشاركة رئيسي دولتي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في طهران.
وأضاف جلالي لـ "سبوتنيك" أن "عملية التفاوض بصيغة أستانا على مستوى قادة الدول المشاركة فيها ستعقد في إيران. وقد أعلنا بالفعل أننا مستعدون لعقد هذه القمة في إيران بمشاركة فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان".
وأشار جلالي إلى أن التعليق الطويل للمفاوضات ناتج عن انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "أعتقد أن هذه القمة يمكن أن تعقد عندما يتوصل الرؤساء الثلاثة إلى اتفاق، وإيران مستعدة لعقد هذه القمة على مستوى قادة روسيا وتركيا وإيران".
وكانت اللجنة الدستورية السورية اختتمت أعمال الجولة السابعة التي جرت برعاية الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، في مدينة جنيف السويسرية، في 25 من آذار/مارس الماضي، من دون أي توافقات، وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني".
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