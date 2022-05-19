عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-دونباس-وأوكرانيا-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة-1062450715.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة
أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 17.6 ألف شخص من المناطق الخطرة في... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:27+0000
2022-05-19T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058879925_0:184:3073:1912_1920x0_80_0_0_8adfe9a684c86332d28b01bbea6a3f77.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "رغم الصعوبات التي تختلقها سلطات كييف، تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، إجلاء 17693 شخصا من المناطق الخطرة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وأوكرانيا، إلى أراضي روسيا الاتحادية، من بينهم 2371 طفلا، ليبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 360 ألفا و619 شخصا، من بينهم 230 ألفا و267 طفلا".يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا-1062409193.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058879925_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_61f5fe6d61d6996c549b7d3faad408c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة

19:27 GMT 19.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك
إجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 17.6 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال 24 ساعة، من بينهم 2371 طفلا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "رغم الصعوبات التي تختلقها سلطات كييف، تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، إجلاء 17693 شخصا من المناطق الخطرة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وأوكرانيا، إلى أراضي روسيا الاتحادية، من بينهم 2371 طفلا، ليبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 360 ألفا و619 شخصا، من بينهم 230 ألفا و267 طفلا".
يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا
أمس, 23:49 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала