https://arabic.sputniknews.com/20220519/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-دونباس-وأوكرانيا-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة-1062450715.html

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة

أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 17.6 ألف شخص من المناطق الخطرة في... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T19:27+0000

2022-05-19T19:27+0000

2022-05-19T19:27+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "رغم الصعوبات التي تختلقها سلطات كييف، تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، إجلاء 17693 شخصا من المناطق الخطرة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وأوكرانيا، إلى أراضي روسيا الاتحادية، من بينهم 2371 طفلا، ليبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 360 ألفا و619 شخصا، من بينهم 230 ألفا و267 طفلا".يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا-1062409193.html

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روسيا