https://arabic.sputniknews.com/20220519/قيادي-في-الشعبي-السوداني-لـسبوتنيك-الإعلان-عن-التحالف-الأكبر-ضد-الانقلاب-قريبا-1062444524.html

قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": الإعلان عن التحالف الأكبر ضد "الانقلاب" قريبا

قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": الإعلان عن التحالف الأكبر ضد "الانقلاب" قريبا

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، كمال عمر، إنه يجري العمل حاليا مع عدد من القوى السياسية والأحزاب على رأسها حزب الأمة القومي لتكوين منصة سياسية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T15:47+0000

2022-05-19T15:47+0000

2022-05-19T15:47+0000

أخبار السودان اليوم

تقارير سبوتنيك

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وصرح في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المناقشات والمشاورات تجري حاليا، وهناك حراك سياسي كبير في هذا الاتجاه، وتجري مناقشة كل الرؤى المتعلقة بالوضع السياسي وتشكيل حكومة مدنية خالصة، بعيدا عن العسكريين ومجلس السيادة الانتقالي السوداني.وقال إن هذا الطرح يأتي متوافقا واستجابة لنداء الشارع ولجان المقاومة وكل القوى الثورية والتي ستكون مكونات رئيسية ضمن الحراك الجاري الآن والذي سيشكل وفق ما نراه الكتلة السياسية الأكبر على الساحة السودانية إذا ما اكتملت كل الخطوات وفق الترتيبات التي يجري الحوار حولها.وأكد أن "الشارع لا يرفض الحوار ودور الآلية، لكن من يرفضون دور الآلية هم فلول المؤتمر الوطني السابق (حزب البشير)، حيث أن معظم القوى السياسية ترحب بدور الآلية السياسية في محاولة تقريب وجهات النظر وتوحيد كلمتهم حول القضايا المصيرية التي تعيشها البلاد".واعتبر أن "هذا الحزب يتدثر الآن بثياب التيار الإسلامي العريض، نحن لا نرفض أي تيار باستثناء حزب المؤتمر الوطني، حتى الآلية الثلاثية اليوم تسعى لضم التيار الإسلامي فيما عدا حزب المؤتمر الوطني، ومن جانبنا ليس لدينا مشكلة مع التيار الإسلامي العريض أو الإسلام بصفة عامة في السودان، لكن المشكلة مع حزب ادعى الإسلام وارتكب جرائم تحت تلك اللافتة".وأكد الأمين السياسي، أنه "رغم الحراك السياسي الكبير لتوحيد الكلمة، إلا أن الأمر يحتاج للكثير من الوقت، نظرا لكثرة التعقيدات بين الأطراف السياسية المختلفة، حيث يمارس كل حزب في الوقت الراهن محاكمة الحزب الآخر".واعتبر عمر أن "الضغط الشعبي الثوري على العسكر هو من سيجبرهم على تغيير مواقفهم والتراجع إلى الخلف وليس أمامهم خيار آخر، والآن هناك ضغوط دولية وإقليمية عليهم، رغم دعمهم من بعض الدول التي تخشى من ينابيع الديمقراطية ومن تمددها، هؤلاء يدعمون الانقلاب الذي نرى أنه عمره قصير، لأن الشعب السوداني لا ولن يرضى بالحكم العسكري".عقدت في الخرطوم أول جولة من المحادثات غير المباشرة للأطراف السودانية بغية الوصول لحلول للأزمة السياسية في البلاد الخميس الماضي.وحسب وكالة الأنباء السودانية، ضم الاجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية، وناقش الاجتماع القضايا الإجرائية والأطراف والموضوعات وغيرها والتي تمثل مرتكزات ضرورية للوصول لوفاق وطني بين كل القوى السياسية والمدنية المختلفة من كل بقاع السودان ودون إقصاء لأي جهة.وفي الاجتماع قدمت الآلية عدداَ من الأسئلة لوفد الهيئة القيادية للحرية والتغيير التوافق الوطني ليجيب عليها وفقاَ لرؤيته لمعالجة الأزمة.بدورها، أكدت الهيئة أنها تدعم الحوار والتوافق الوطني الشامل وذلك لأنه من صميم خطها السياسي.وأضافت أنها ستتعامل بجدية ومسؤولية مع مبادرة الآلية الثلاثية حتى لا تنفرد جهات بالقيام بعمل تسويات سياسية ثنائية وبعيدة عن إجماع السودانيين ومنعاً لتكرار هيمنة أي مجموعة غير منتخبة على السودانيين وإرادتهم.

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أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك