https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-تزويد-أوكرانيا-بـ40-مليار-دولار-من-المساعدات-1062450235.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تزويد أوكرانيا بـ40 مليار دولار كمساعدات
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تزويد أوكرانيا بـ40 مليار دولار كمساعدات
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وأرسل التشريع إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:10+0000
2022-05-19T19:10+0000
2022-05-19T19:27+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0746b006a8af01f2bc5ee7138c1615.jpg
واشنطن - سبوتنيك. تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ عتبة الأغلبية بتصويت لصالح المشروع بواقع 74-11 مع استمرار عملية التصويت. أقر مجلس النواب التشريع في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 صوتا.وجاءت المعارضة الوحيدة في مجلس الشيوخ من الجمهوريين بمن فيهم راند بول وجوش هاولي، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للتشريع على الاقتصاد الأمريكي والأولويات المحلية الأخرى.يصرح التشريع بنحو 20 مليار دولار لوزارة الدفاع لإنفاقها على المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية.ويوفر مشروع القانون أيضا ما يقرب من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية، وأكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية و4 مليارات دولار أخرى من التمويل العسكري الأجنبي من خلال وزارة الخارجية.في الأسبوع الماضي، أخر بول محاولات لتسريع عملية تمرير المشروع، مشيرا إلى مخاوف بشأن إنفاق مليارات الدولارات على أوكرانيا وسط ارتفاع التضخم وتعطل سلاسل التوريد في الداخل. حاول بول أيضا إدراج سلطات للرقابة في التشريع لتتبع التمويل والأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.في الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام".وأضافت زاخاروفا أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص"، معتبرة أن هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا سلميا وليس تبادلا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوتين-المقاتلون-المسلمون-أظهروا-صمودهم-وشجاعتهم-خلال-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1062415077.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061184717_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_d62239e9cba134602ebd2202081dafd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تزويد أوكرانيا بـ40 مليار دولار كمساعدات
19:10 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 19:27 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وأرسل التشريع إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن.
واشنطن - سبوتنيك
. تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ عتبة الأغلبية بتصويت لصالح المشروع بواقع 74-11 مع استمرار عملية التصويت. أقر مجلس النواب التشريع في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 صوتا.
وجاءت المعارضة الوحيدة في مجلس الشيوخ من الجمهوريين بمن فيهم راند بول وجوش هاولي، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للتشريع على الاقتصاد الأمريكي والأولويات المحلية الأخرى.
يصرح التشريع بنحو 20 مليار دولار لوزارة الدفاع لإنفاقها على المساعدة الأمنية لأوكرانيا
، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية.
ويوفر مشروع القانون أيضا ما يقرب من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية، وأكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية و4 مليارات دولار أخرى من التمويل العسكري الأجنبي من خلال وزارة الخارجية.
في الأسبوع الماضي، أخر بول محاولات لتسريع عملية تمرير المشروع، مشيرا إلى مخاوف بشأن إنفاق مليارات الدولارات على أوكرانيا وسط ارتفاع التضخم وتعطل سلاسل التوريد في الداخل. حاول بول أيضا إدراج سلطات للرقابة
في التشريع لتتبع التمويل والأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
في الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام".
وأضافت زاخاروفا أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص
"، معتبرة أن هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا سلميا وليس تبادلا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء.