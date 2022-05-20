https://arabic.sputniknews.com/20220520/تركيا-تعلن-قتل-23-عنصرا-من-العمال-الكردستاني-في-سوريا-والعراق-1062461374.html

تركيا تعلن تحييد 23 عنصرا من "العمال الكردستاني" في سوريا والعراق

تركيا تعلن تحييد 23 عنصرا من "العمال الكردستاني" في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 23 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني"، شمالي سوريا والعراق. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T07:50+0000

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ونقلت السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن الدفاع التركية، مقتل 23 عنصرا من "العمال الكردستاني" (الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب) في سوريا والعراق.وأكدت وزارة الدفاع التركية أن وحدات الجيش في بلادها تمكنت من تحييد 4 من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي في منطقة عملية "المخلب القفل"، شمالي العراق، مشيرة إلى أن الجيش التركي تمكن من تحييد 19 من تنظيم "بي كا كا" الكردستاني، في منطقتي نبع السلام ودرع الفرات شمالي سوريا.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد أكد، أمس الخميس، أن بلاده ستواصل محاربة حزب العمال الكردستاني، متهما التنظيم بمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقال الوزير التركي إنه بفضل جهود بلاده التي ساهمت في توفير الاستقرار بالمناطق السورية التي تم إخراج التنظيمات الإرهابية منها، عاد نحو 500 ألف سوري إلى مناطقهم.وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، شمالي سوريا، في أعقاب القصف الذي استهدف مخفرا حدوديا في غازي عنتاب.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وكانت تركيا قد أطلقت الشهر الماضي عملية "المخلب القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/تركيا-تعلن-عن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بالعملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061402340.html

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