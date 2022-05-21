https://arabic.sputniknews.com/20220521/إسرائيل-تجري-مناورات-تحاكي-هجوما-لـحزب-الله-على-نقطة-ضعف-داخلية-1062514885.html

إسرائيل تجري مناورات تحاكي هجوما لـ"حزب الله" على "نقطة ضعف" داخلية

إسرائيل تجري مناورات تحاكي هجوما لـ"حزب الله" على "نقطة ضعف" داخلية

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن إجراء الجيش الإسرائيلي لمناورات عسكرية ضخمة تحاكي هجوما لـ"حزب الله" اللبناني أو إيران على نقطة ضعف داخلية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T14:39+0000

2022-05-21T14:39+0000

2022-05-21T14:39+0000

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وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم السبت، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي أجرى، الأسبوع الماضي، مناورة بحرية ضخمة تحاكي هجوما تشنه إيران و"حزب الله" على منصات الغاز الواقعة في البحر المتوسط، في حال اندلاع أي مواجهة بين الجانبين.وأكدت الصحيفة ان الجيش يستعد لقدوم 6 سفن دفعة واحدة من قبل "حزب الله" أو إيران للهجوم على منصات الغاز، وأن ما تجريه البلاد هو الاستفادة من الأزمة الجارية في أوكرانيا.وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش سمح لعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام في المشاركة في المناورات البحرية، وهي واقعة غير مسبوقة، حيث تشير الصحيفة إلى أن "حزب الله" يرى في استهداف تلك المنصات الموجودة في البحر المتوسط هدفا استراتيجيا يمكن ضربه خلال أي مواجهة مرتقبة مع إسرائيل.ومن المفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، في وقت لاحق من هذا الشهر، خلال مناورات "عربات النار"، والتي ستجرى في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءًا من 29 مايو/أيار الجاري.يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.يذكر أنه في بداية العام الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة ضد منشآت إيران النووية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق، أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لـمواجهة-شاملة-1062464628.html

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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله