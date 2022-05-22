https://arabic.sputniknews.com/20220522/أسعار-الذهب-في-مصر-زيادة-طفيفة-وترقب-في-الأسواق-1062552898.html
أسعار الذهب في مصر.. زيادة طفيفة وترقب في الأسواق
أسعار الذهب في مصر.. زيادة طفيفة وترقب في الأسواق
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية زيادة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، مع وجود حالة من الترقب حولها. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:42+0000
2022-05-22T13:42+0000
2022-05-22T13:42+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فقد أكد ارتفاع سعر غرام الذهب 5 جنيهات عن الأسعار التي كانت بالأمس.ومع ذلك تبقى الأسعار التي وصل إليها بتلك الزيادة أقل من مثيلاتها خلال الأيام الماضية.كذلك فقد زاد سعر الغرام الأكثر تداولا في السوق المصرية، وهو الغرام عيار 21، حيث وصل إلى 1025 جنيهًا.وكان المعدن الأصفر قد سجل خلال آخر جلسات الأسبوع المنصرم حوالي 1846 دولارًا للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر.. زيادة طفيفة وترقب في الأسواق
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شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية زيادة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، مع وجود حالة من الترقب حولها.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي
، عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فقد أكد ارتفاع سعر غرام الذهب 5 جنيهات عن الأسعار التي كانت بالأمس.
ومع ذلك تبقى الأسعار التي وصل إليها بتلك الزيادة أقل من مثيلاتها
خلال الأيام الماضية.
ووفقا للأسعار الجديدة فقد وصل سعر الغرام عيار 14 إلى 683 جنيهًا، والغرام عيار 18 إلى 879 جنيهًا.
كذلك فقد زاد سعر الغرام الأكثر تداولا في السوق المصرية
، وهو الغرام عيار 21، حيث وصل إلى 1025 جنيهًا.
أما الغرام عيار 24 فقد وصل إلى 1171 جنيهًا، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 8200 جنيها.
وكان المعدن الأصفر قد سجل خلال آخر جلسات الأسبوع المنصرم حوالي 1846 دولارًا للأوقية.