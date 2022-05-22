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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-إطلاق-عملية-أمنية-غرب-الموصل-1062534973.html
الحشد الشعبي العراقي يعلن إطلاق عملية أمنية غرب الموصل
الحشد الشعبي العراقي يعلن إطلاق عملية أمنية غرب الموصل
انطلقت صباح اليوم الأحد عملية أمنية غرب مدينة الموصل العراقية لتتبع بقايا تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا). 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T06:26+0000
2022-05-22T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ووفقا لبيان للحشد الشعبي نقلته وكالة الأنباء العراقية، فقد أكد انطلاق عملية أمنية غرب مدينة الموصل، وتحديدا من أجل "تفتيش وتأمين جبال العطشانة".وقال البيان: "قوات الجيش والحشد الشعبي، شرعت بعملية تفتيش غرب مدينة الموصل"، لافتا إلى أنها "انطلقت بمشاركة الألوية (2 -21 -33) و الجيش ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش وتأمين جبال العطشانة".وفي تصريحات صحفية أوضح اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن معلومات استخباراتية أكدت وجود عناصر من داعش في جبال عداية، وبالتالي تحركت القوات الجوية، وقامت بتنفيذ ضربات دقيقة، وبعدها تمت عملية إنزال جوي، أدت إلى مقتل الإرهابيين جميعا.ولفت المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت نشاطا لتلك العمليات حيث سقط عشرات القتلى من داعش، وهو ما أربك عناصر التنظيم في جميع أنحاء العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/العراق-قوات-الأمن-تطارد-فلول-داعش-وتلقي-القبض-على-قياديين-1062150568.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

الحشد الشعبي العراقي يعلن إطلاق عملية أمنية غرب الموصل

06:26 GMT 22.05.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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انطلقت صباح اليوم الأحد عملية أمنية غرب مدينة الموصل العراقية لتتبع بقايا تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا).
ووفقا لبيان للحشد الشعبي نقلته وكالة الأنباء العراقية، فقد أكد انطلاق عملية أمنية غرب مدينة الموصل، وتحديدا من أجل "تفتيش وتأمين جبال العطشانة".
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وقال البيان: "قوات الجيش والحشد الشعبي، شرعت بعملية تفتيش غرب مدينة الموصل"، لافتا إلى أنها "انطلقت بمشاركة الألوية (2 -21 -33) و الجيش ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش وتأمين جبال العطشانة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت مساء أمس، عن مقتل تسعة من الإرهابيين خلال ضربة قامت بها القوات الجوية العراقية جنوب غرب الموصل، وتحديدا في جبال عداية.

وفي تصريحات صحفية أوضح اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن معلومات استخباراتية أكدت وجود عناصر من داعش في جبال عداية، وبالتالي تحركت القوات الجوية، وقامت بتنفيذ ضربات دقيقة، وبعدها تمت عملية إنزال جوي، أدت إلى مقتل الإرهابيين جميعا.
ولفت المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت نشاطا لتلك العمليات حيث سقط عشرات القتلى من داعش، وهو ما أربك عناصر التنظيم في جميع أنحاء العراق.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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